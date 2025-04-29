İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonunda savcılık işlemleri bitti.
İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonunda savcılık işlemleri bitti. 48 kişiden 30'u hakkında tutuklama, diğerleri için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi
Giriş: 29.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2. Dalga operasyonunda savcılık işlemleri tamamlandı. 48 kişiden 30’u hakkında tutuklama, diğerleri için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.
Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliği’ne sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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