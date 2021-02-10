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İbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu!

İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen ve yabani çiğdemden elde edilen ‘kolşisin’in, Covid-19’un organlara saldırısını durdurduğu belirlendi. Türk uzmanlar Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina’dan esinlenerek kolsişini kalp hastalarında kullandıklarını, başarılı sonuç alındığını, daha sonra dünyada ilgi gördüğünü söylediler

İbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu! - Haberler
İbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu!
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DHA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa -Cerhahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve aynı fakültede görevli Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı.

Kolşisin, ülkemizde acı çiğdemden elde edilen bitkisel kaynaklı bir ilaç. 2 Türk doktor, tarihi İbn-i Sina'ya dayanan kolşisini ilk olarak kalp hastalarında kullandı. Hastalarda başarılı sonuçlar alınınca, çalışma ilk olarak 2014 yılında Pakistan'da JPMA (Journal of Pakistan Medical Association) adlı uluslararası bir tıp dergisinde yayımlandı. Koronavirüs salgınından sonra ise dünyada pek çok ülkede yoğun bakım hastaları üzerinde denendi ve başarılı sonuçlar alındı.

"YOĞUN BAKIMDAKİ ÖLÜM ORANLARINI AZALTTIĞI GÖRÜLDÜ"

Kolşisinin yeni koronavirüste enfeksiyon önleyici, iltihap çözücü olarak kullanılabileceği söyleyen Prof. Dr. Nazmi Gültekin, "Bunun üzerine bu sihirli ilaç geçen sene mart ve nisan aylarında Kovid vakalarının en çok olduğu ve ölüm oranlarının en yüksek yaşandığı, İtalya, İspanya ve Rusya'da yoğun bakımlardaki ve ayakta geçiren hastalarda kullanıldı. Ve yoğun bakımdaki ölüm oranlarını azalttığı görüldü. Covid-19 vakalarında sitokin fırtınasını azaltıyor ve çoğu vakada da durduruyor. Savunma sistemi zayıflayınca virüsler etkin hale geliyor. Bu sırada bazı hastalarda sitokin fırtınası yaşanıyor. İşte bu gizemli ilaç, bu fırtınayı azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gültekin, "Yoğun bakımlarda koronavirüs hastalarında başarı oranı dikkat çekici. Ülkemizde de tez konusu yapıldı ve uluslararası toplantılarda sunuldu. Ama kolşisinin kesinlikle hekim tarafından uygulanması gerektiği unutulmamalı" dedi.

"İTALYA’DA 140 COVİDLİ HASTADA KOLSİŞİN KULLANILDI, ÖLÜM ORANI SIFIRLANDI"

Kolşisin üzerinde yıllardır çalıştıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen Doç. Dr. Emine Küçükateş de şöyle konuştu: "Virüsler kalp kasını tuttuğu zaman kalbi çalışamaz hale getiriyorlar. Kalbin çalışma kapasitesi düşüyor. Tedavi edilmezse ölüm oluşuyor. Ama kolşisin, virüsleri öldürüp kalp kasının çalışma kapasitesini normale döndürüyor. Hocamız ile birlikte bir grup hasta üzerinde 10 yıldan fazla süredir biz bunu denedik, başarılı sonuçlar aldık. 1 ay içinde yüzde 30, 40, 50’ye kadar kalbin çalışma kapasitesi arttı ve hastalar başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bizim çalışmamızdan sonra İngiltere’de merak edilip bu konu araştırılıyor. ‘Neden biz kolsişini Covidli hastalarda kullanmıyoruz?’ diyorlar. Arkasından İtalya, İspanya, Rusya, Amerika geniş kapsamlı çalışmalarla yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında ölüm oranını düşürdüğü ispatlandı. Özellikle İtalya’da Covid çok ağır seyrederken, 140 hastada mortaliteyi sıfırlamışlar. Yani kolşisin kullanılan grupta ölüm oranı hiç olmamış."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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