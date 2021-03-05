Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

İBO Show bu haftaki konukları kimler? - İşte 6 Mart İBO Show konukları

Star TV'de uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen fenomen eğlence programı İbo Show'un 6 Mart konukları açıklandı. Her hafta birbirinden önemli isimleri İbrahim Tatlıses'in konuğu olduğu program, bu hafta da oldukça eğlenceli anlara sahne olacak. İşte İbo Show'un bu haftaki konukları ile ilgili merak edilenler...

İBO Show bu haftaki konukları kimler? - İşte 6 Mart İBO Show konukları

Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses her Cumartesi farklı bir formatla ekrana geliyor. Yarın akşam yayınlanacak bölümde ise 1990'lı yıllara müzikleri ile damga vuran isimler Star TV ekranlarında İbo Show'a konuk olacaklar... Bu akşam İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show konukları isimleri...

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı yer alıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü 6 Mart cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Yaz oyuncuları: Son Yaz dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? İşte Son Yaz oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Ramo nerede çekiliyor, İstanbul'da mı? Ramo çekim yeri ve çekildiği mekanlar
TELEVİZYONRamo nerede çekiliyor?
Kırmızı Oda nerede çekildi? Kırmızı Oda nerede çekiliyor, klinik nerede? İşte çekim yerleri
TELEVİZYONKırmızı Oda nerede çekiliyor?
Akıncı oyuncuları: Akıncı dizisi konusu nedir? İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve isimleri
TELEVİZYONAkıncı dizisi oyuncuları kimlerdir?
Arka Sokaklar yeni oyuncuları kim? Arka Sokaklar konusu ne? İşte Arka Sokaklar oyuncuları tam kadro!
TELEVİZYONArka Sokaklar oyuncuları kim?
Payitaht Abdülhamid konusu ne? Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim?
TELEVİZYONPayitaht Abdülhamid oyuncuları ve konusu
Son Yaz nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi nerede çevriliyor, İzmir'de mi? İşte çekim mekanları
TELEVİZYONSon Yaz dizisi nerede çekiliyor?
Ramo dizisi oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Ramo dizisi oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONRamo dizisi oyuncuları kimler?
Seni Çok Bekledim'e yeni oyuncu! Seni Çok Bekledim oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor?
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim oyuncuları ve konusu
Doya Doya Moda 5 Mart haftanın birincisi belli oldu mu? Doya Doya Moda 5 Mart kim elendi?
TELEVİZYONDoya Doya Moda haftanın birincisi kim?