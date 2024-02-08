İbrahim Büyükak: Aslan doğduğunda bana benziyordu

"BABA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Baba olmasıyla ilgili tecrübelerinden bahseden İbrahim Büyükak; "Harika bir duygu, Allah, isteyen herkese nasip etsin. Aslan Oktay, hamilelik sürecinden şu ana kadar her dakika bana baba olduğumu hissettirdi. Mesela bir arkadaşıma babası, 'Siz ilkokula başladığınızda baba olduğumu hissettim' demiş ama ben de hiç öyle bir durum olmadı. Çok güzel bir ilişkim var oğlumla; evde oyunlar oynarım, komiklikler yaparım ama sen istediğin kadar uğraş erkek çocuğu anneye düşkün oluyor. Ben de öyleydim, Aslan Oktay'da da bir anne aşkı var" ifadelerini kullandı.