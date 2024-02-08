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        Haberler Magazin İbrahim Büyükak: Aslan doğduğunda bana benziyordu - Magazin haberleri

        İbrahim Büyükak: Aslan doğduğunda bana benziyordu

        2018'de çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile evlenen, 2021'de oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak ilk kez baba olan İbrahim Büyükak, samimi açıklamalarda bulundu. "Aslan doğduğunda bana benziyordu" diyen Büyükak, "Baba olmak harika bir duygu, Allah isteyen herkese nasip etsin. Aslan hamilelik sürecinden şu ana kadar her dakika bana baba olduğumu hissettirdi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 08:09 Güncelleme: 08.02.2024 - 08:09
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ve oğlu Aslan Oktay ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükak, "Aslan'ı dişçiye getirdik. Bir sorunu yok ama kontrol ettirmek istedik" dedi.

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        "BÜYÜDÜKÇE ANNEYE BENZEDİ"

        Aslan Oktay doğduktan sonraki ilk zamanlarda kendine benzettiğini söyleyen İbrahim Büyükak; "Doğduğunda bana benziyordu ama kurtardı kendini artık, büyüdükçe anneye benzedi. Böyle daha tatlı, annesine benzedi. Çocuğumuz yakışıklı oldu" diyerek güldü.

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        "BABA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

        Baba olmasıyla ilgili tecrübelerinden bahseden İbrahim Büyükak; "Harika bir duygu, Allah, isteyen herkese nasip etsin. Aslan Oktay, hamilelik sürecinden şu ana kadar her dakika bana baba olduğumu hissettirdi. Mesela bir arkadaşıma babası, 'Siz ilkokula başladığınızda baba olduğumu hissettim' demiş ama ben de hiç öyle bir durum olmadı. Çok güzel bir ilişkim var oğlumla; evde oyunlar oynarım, komiklikler yaparım ama sen istediğin kadar uğraş erkek çocuğu anneye düşkün oluyor. Ben de öyleydim, Aslan Oktay'da da bir anne aşkı var" ifadelerini kullandı.

        #İbrahim Büyükak
        #nurdan beşen
        #Aslan Oktay Büyükak

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