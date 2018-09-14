Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Yol Arkadaşım 2 filminin tanıtımı, başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile birlikte gerçekleşti. Geniş bir katılımın olduğu tanıtıma Koç ve Büyükak’ın esprileri damga vurdu.



Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan ikili, ortaya çıkan projeninin çok güzel olduğunu söylerken, gösterimde yayınlanan iki teaser da da izleyiciler tarafından çok beğenildi.



Sinemada görsellerin çok önemli olduğunu belirten İbrahim Büyükak, “Filmin tanıtımı için afiş yetişmezse, ben gelir afiş gibi dururum” diyerek espiriyi patlattı. Oğuzhan Koç ise “Ben de gelir şarkı söylerim” deyince kahkahalar havada uçuştu.



Gecede yoğun ilgi gören İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, gelen istekler üzerine Ağrı’dan Çankırı’ya, Muş’tan Ordu’ya, tüm sinemacıların davetlerine seve seve geliriz diyerek cevap verdi.



Oğuzhan Koç’un dinlettiği “Yol Arkadaşım 2” filminin yeni şarkısı da çok beğenildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Kos (İstanköy) Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın ilk günü ülkemizde sinema işletmecilerini, yapımcı ve yönetmenlerle bir araya getiren ve her yıl SİSAY'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yeni adıyla “CineBodrum” ile başladı.



Her geçen yıl daha da gelişen, Türk filmlerini sadece Bodrum’la değil, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla da buluşturan ve sinemaseverleri Bodrum’un büyülü Ege atmosferinde ağırlayan “Bodrum Türk Filmleri Haftası” 8 yıl içerisinde daha da gelişti ve sinema sektörünün heyecanla beklediği özel bir buluşmaya dönüştü. Film gösterimleri ise 16-22 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası’nda gerçekleşiyor.

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