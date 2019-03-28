İbrahim Çelikkol: Beraber en güzel yaşlarımıza!

Giriş: 28.03.2019 - 11:50 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, 30 yaşına bastı. Çelikkol, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaşarak kutladı

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    Oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz senelerde mimar Mihre Mutlu ile dünyaevine girmişti.

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    "BERABER EN GÜZEL YAŞLARIMIZA"

    Ünlü oyuncunun eşi 30 yaşına bastı. İbrahim Çelikkol, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaşarak kutladı. Çelikkol, bu paylaşımına, "Canım, canım, canımm... Beraber en güzel yaşlarımıza!" notunu düştü.

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