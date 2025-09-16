Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da - Trabzonspor Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, memleketi Trabzon'u ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 15:50 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzon'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün memleketi Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hacıosmanoğlu’nun programı hem futbol camiasında hem de şehir halkında merak uyandırdı.

        Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, sabah saatlerinde Of ilçesine geçerek yakın dostlarıyla bir araya geldi. Burada yapılan görüşmelerin ardından Trabzon’da halkla sohbet eden ve Trabzonspor taraftarlarının taleplerini dinleyen Hacıosmanoğlu’nun akşam saatlerinde Ankara’ya dönmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi