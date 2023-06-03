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İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Kalın, son günlerde hakkında en çok araştırma yapılan kişilerin arasında bulunuyor. Aktif olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevini yürüten Kalın, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşitli birçok görevde bulunan İbrahim Kalın, uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında bulunan isimlerden birisi durumunda. Peki, İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar

İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dönemlerde politikada en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşları arasında olan Kalın, 191 yılında dünyaya geldi. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli yerlerde görev yapan Kalın, akademik anlamda da önemli eserler ortaya koydu. Peki, İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbrahim Kalın hangi görevlerde bulundu? Detaylar ve İBrahim Kalın biyografisi haberimizde.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini İslâm düşüncesi ve felsefe alanında Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi’nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra’nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi’nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek cumhurbaşkanlığı sözcüsü tayin edildi. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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