"İLK AYRILMAMIZ DEĞİL"

Edvina Sponza ile birçok kez ayrılıp, barışan ünlü isim, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek, ilişkilerine son verdiklerini söylemişti.