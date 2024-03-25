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        Haberler Magazin İbrahim Kutluay: Korumalarımla geziyorum - Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay: Korumalarımla geziyorum

        Emekli basketbolcu İbrahim Kutluay, kendisinin izinden giden oğlu Ömer Kutluay ve Anadolu Efes'in genç basketbolcularıyla birlikte önceki gün Bebek'te bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kutluay, gülümseyerek "Korumalarımla geziyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 08:21 Güncelleme: 25.03.2024 - 08:21
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        İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, babasının izinden giderek kariyerini basketbol üzerine inşa ediyor. Ömer Kutluay, geçtiğimiz yıl Real Madrid basketbol takımının altyapısını transfer olmuştu.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay ve Anadolu Efes'in genç basketbolcularıyla birlikte önceki gün Bebek'te buluştu.

        49 yaşındaki İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay'ın ve eski takım arkadaşlarının buluşmasına eşlik etti.

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        "KORUMALARIMLA GEZİYORUM"

        Ömer Kutluay'ın eski takım arkadaşlarıyla buluşması sonrası sahilde yürüyüşe çıkan grup, objektiflere poz verirken İbrahim Kutluay; "Korumalarımla geziyorum" diyerek espri yaptı.

        #İbrahim Kutluay
        #Ömer Kutluay
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