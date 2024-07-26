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        Haberler Ekonomi Emlak İbrahim Polat hayatını kaybetti - Emlak Haberleri

        İbrahim Polat hayatını kaybetti

        Polat Holding'in kurucusu İbrahim Polat vefat etti. Polat'ın cenazesi, 28 Temmuz Pazar günü defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:51
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        İbrahim Polat hayatını kaybetti
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        Polat Holding'in kurucusu İbrahim Polat hayatını kaybetti.

        Polat'ın cenazesi 28 Temmuz Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecek.

        İBRAHİM POLAT KİMDİR?

        1931 yılında Erzurum Aşkale’de doğan İbrahim Polat, 1955 yılında müteahhitlik firmasını açtı.

        Çok sayıda projeye imza atan Polat, 1972’de İzmir’de Ege Seramik Fabrikalarını kurdu. Sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Polat, 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne girdi.

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        GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Galatasaray Spor Kulübü, Polat'ın vefatının ardından şu mesajı yayınladı:

        "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

        Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir.

        Merhuma Allah’tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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