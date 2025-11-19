Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Onur Ünlü'nün yönettiği 'Güneşin Oğlu' adlı tiyatro oyununun basın toplantısı, önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşti.

İbrahim Selim, yeni oyunları hakkında konuşarak "Fantastik bir oyun, eğlenceli bir oyunumuz oluyor. Çok değerli insanlar ile bir aradayız" dedi. Oyunun hazırlık sürecinde ekip olarak uyum içinde çalıştıklarını belirten Selim, gazetecilerin tiyatro sahnesindeki hataları sorması üzerine hataların seyirciye yansımayacağını söyleyerek, "Biz direkt oyunu bildiğimiz için hatayı da sadece biz anlıyoruz aslında. Seyircinin anlayacağı bir hata olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUNCULAR SEÇTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yönetmen Onur Ünlü, oyunun fikrinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Arkadaşımızın fikriydi, yıllar önce. Denk geldik sonrasında, böyle bir imkân oldu ve değerlendirdik. Matrak ve eğlenceli bir oyun" dedi. Oyuncu kadrosundan övgüyle bahseden Ünlü, "İyi oyuncular seçtiğimizi düşünüyorum, ben buradaki herkesin kusursuz oyunculuklar sergilediğini düşünüyorum. Yönetmenlikte uzun çekiyoruz bitiyor, burda öyle değil uzun sürüyor" ifadelerini kullandı.