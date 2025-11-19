Habertürk
Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar İbrahim Selim: 'Güneşin Oğlu' fantastik bir oyun

        İbrahim Selim: Fantastik bir oyun

        Onur Ünlü'nün yönettiği 'Güneşin Oğlu' adlı tiyatro oyununun basın toplantısı gerçekleşti. İbrahim Selim, yeni oyunları hakkında "Fantastik bir oyun, eğlenceli bir oyunumuz oluyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Giriş: 19.11.2025 - 09:43 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:43
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Onur Ünlü'nün yönettiği 'Güneşin Oğlu' adlı tiyatro oyununun basın toplantısı, önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşti.

        İbrahim Selim, yeni oyunları hakkında konuşarak "Fantastik bir oyun, eğlenceli bir oyunumuz oluyor. Çok değerli insanlar ile bir aradayız" dedi. Oyunun hazırlık sürecinde ekip olarak uyum içinde çalıştıklarını belirten Selim, gazetecilerin tiyatro sahnesindeki hataları sorması üzerine hataların seyirciye yansımayacağını söyleyerek, "Biz direkt oyunu bildiğimiz için hatayı da sadece biz anlıyoruz aslında. Seyircinin anlayacağı bir hata olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

        İbrahim Selim
        İbrahim Selim

        "İYİ OYUNCULAR SEÇTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Yönetmen Onur Ünlü, oyunun fikrinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Arkadaşımızın fikriydi, yıllar önce. Denk geldik sonrasında, böyle bir imkân oldu ve değerlendirdik. Matrak ve eğlenceli bir oyun" dedi. Oyuncu kadrosundan övgüyle bahseden Ünlü, "İyi oyuncular seçtiğimizi düşünüyorum, ben buradaki herkesin kusursuz oyunculuklar sergilediğini düşünüyorum. Yönetmenlikte uzun çekiyoruz bitiyor, burda öyle değil uzun sürüyor" ifadelerini kullandı.

        Onur Ünlü
        Onur Ünlü

        "ONUR HOCA BENİ GERİYOR"

        Tiyatro deneyiminin kendisi için yeni ve keyifli olduğunu söyleyen oyuncu, “Benim ilk oyunum çok heyecanlıyım. Benden başladık yine, Onur hocama çok teşekkür ediyorum. Provalar çok keyifli geçiyor, bizim işimiz hep kamerayla olduğu için ben alışkın değildim. Bu benim için ilk, güzel bir deneyim içindeyim. Tiyatro zor diyemem ama ben çok zor olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Onur Ünlü ile çalışmanın kolay olduğunu belirten Alişan, "Onur hoca beni geriyor '2 bin kişi önünde nasıl oynayacaksın?' falan diyor ama çok tatlı, şakalaşıyor sık sık" diye konuştu.

        İlayda Alişan
        İlayda Alişan
        #Güneşin Oğlu
