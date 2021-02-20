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İbrahim Tatlıses estetik mi yaptırdı? İbrahim Tatlıses'in yüzüne ne oldu?

Her hafta Cumartesi akşamları İbo Show ile hayranlarının karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, geçen hafta ki görüntülerine göre farklı bir şekilde ekrana çıktı. Seyirciler ise bu farklılık nedeniyle "İbrahim Tatlıses estetik mi yaptırdı? İbrahim Tatlıses'in yüzüne ne oldu?" sorularını sormaya başladı

İbrahim Tatlıses estetik mi yaptırdı? İbrahim Tatlıses'in yüzüne ne oldu?

İbrahim Tatlıses'in yeni imajı olay olmuş ve ünlü türkücünün daha genç gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı iddia edilmişti. Değişim için 100 bin lira harcama yaptığı da öne sürülen Tatlıses, "Ne botoks, ne saç ektirme... Hepsi uydurma. Saçımın renginin koyu görünmesi; boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" şeklinde açıklama yaptı.

İBRAHİM TATLISES ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı sosyal medyayı salladı. Tatlıses'in değişimi estetik iddialarını da beraberinde getirdi.


Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tatlıses, boyanın saçında fazla kalması sonucu bu şekilde bir değişim yaşadığını ifade etti.

"Ne botoks, ne saç ektirme... Hepsi uydurma" diyen sanatçı, "Ben şimdiye kadar ne isem, yine oyum. Merak etmeyin. İbo, sizin İbo'nuz. Değişmez... Saçımın renginin koyu görünmesi; boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" şeklinde konuştu.

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