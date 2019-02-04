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DHA'nın haberine göre, Bursa'da yaşayan ve sömestir için İstanbul´a gelen anne-kız tatillerinin bir gününü de bir alışveriş merkezinde yer alan eğlence merkezinde geçirdi. Merak ettiği meslekleri eğlence merkezinde deneyimleyen Elif Ada, ilk meslek olarak itfaiyeciliği seçti.