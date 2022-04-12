Elif Ada 10 oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos İbrahim Tatlıses kızı ve eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir arada!
ABONE OL

Elif Ada 10 oldu!

İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, önceki gün 10'ncu yaşını kutladı. Anne ve babasıyla birlikte pastasının mumlarını üfleyen Elif Ada, o anları da paylaştı

İbrahim Tatlıses kızı ve eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir arada!
Elif Ada 10 oldu!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkücü İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız’ın kızı Elif Ada, 10 yaşına girdi. Anne ve babasıyla birlikte pastasının mumlarını üfleyen Elif Ada, kutlamadan kareleri Instagram hesabından yayınladı.

"BİR YAŞIMA DAHA GİRDİM"

Tatlıses'in kızı, gönderisine, "Bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum." ifadelerini not düştü.

"SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN"

İbrahim Tatlıses de kızının duygusal sözlerine, "Biz de seni seviyoruz kızım, sen bizim bir tanemizsin." diyerek, karşılık verdi.

"GÖZÜMÜN NURU"

Ayşegül Yıldız da Elif Ada'ya, "İyi ki doğmuşsun bebeğim, gözümün nuru, iyi ki varsın... Seni çok seviyorum." yorumunu yaptı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Reynmen' ile Bircan Bali'nin davasında karar!
FİSKOS O davada karar!
Sinan Akçıl'dan Aleyna Tilki'ye: Kızın başını yakmadım umarım!
FİSKOS "Eyvah, kızın başını yakmadım umarım!"
Bekir Aksoy ailesiyle yürüyüşte
FİSKOS Minik Asil'in simit keyfi
Birol Namoğlu'ndan Derya Beşerler'e: Biraz bensizliğe alışacak!
FİSKOS "Biraz bensizliğe alışacak!"
Mustafa Mert Koç: Melisa Aslı Pamuk dünyanın en güzel şeyi! - Magazin Haberleri
FİSKOS "Melisa dünyanın en güzel şeyi!"
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yürüyüş keyfi
FİSKOS Lalin'li yürüyüş
Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' müjdesi
FİSKOS Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' müjdesi
Tuğba Özay: Hapse girmem çok ciddi bir travmaydı
FİSKOS "Hapse girmem çok ciddi bir travmaydı"
Genco Erkal'dan hayranlarını üzen haber
FİSKOS Genco Erkal'dan hayranlarını üzen haber
Yeşim Salkım: Annem sevdiği adamı ve kardeşini toprağa verdi
FİSKOS "Annem sevdiği adamı ve kardeşini toprağa verdi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.