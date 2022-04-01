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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'a meydan okudu
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İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi de çamur satıyor!

Çiğ köfte ve lahmacun ile dünyaya açılmaya hazırlanan İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ın kendi sayesinde piyasada açıldığını söyledi. Rakip tanımadığını belirten ünlü türkücü, "Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini, yağın bilmem nesini kullanıyor. Biz su kullanmıyoruz. Onlar suyla kaynatıyor. Çiğ köfte öyle yapılmaz! Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar" ifadelerini kullandı

İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'a meydan okudu
"Onların ikisi de çamur satıyor!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kendisine ait lahmacun markası olan sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni yatırımlarını duyurmak için önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada bayilik anlaşmaları yaptığını belirten Tatlıses, "Yaklaşık iki yıl önce gündemimizde olan bu projeyi tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan pandemiden dolayı askıya almıştık. Pandemi etkisinin azalmasından dolayı tekrardan çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

"MİLLETE ÇAMUR SATIYORLAR"

İbrahim Tatlıses, ayrıca dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak gibi markaların kendisinin sayesinde piyasaya çıktığını söyledi. Tatlıses, "Tatlıses, 1984’ten beri çiğ köfte yoğuruyor. Onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Yemediğimi yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini, yağın bilmem nesini kullanıyor. Biz su kullanmıyoruz. Onlar suyla kaynatıyor. Çiğ köfte öyle yapılmaz! Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde." şeklinde konuştu.

"ŞARKI SÖYLEMEYE UTANIYORDUM"

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun bir süre sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, yapımcısı Polat Yağcı sayesinde sahnelere döndüğünü belirtti. İbrahim Tatlıses, "Beni bu güne kadar kimse kandıramadı. Bu Polat kandırdı. Şarkı söylemeye utanıyordum. Arabanın içinde okumuyordum. Şimdi onun arabasının içinde durmuyorum. Şimdi uzun havalara çalışıyorum." dedi.

"DEMET BANA 'ASLA' DEMEZ"

Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Demet Hanım İbo Show'a ne zaman katılacaksınız?" şeklindeki soruya "Never (Asla)" yanıtını vermişti. Tatlıses, Akalın'ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Oysa ki çok severim. Muhabbeti çok güzeldir. Bana 'Asla' demesi bir kere mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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