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İbrahim Tatlıses yangından kıl payı kurtuldu!

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Narlıdere Sitesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Sitede dairesi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi

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  • İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın! - Son Dakika Magazin haberleri

    İzmir'in Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Narlıdere Sitesi'nin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
  • İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın! - Son Dakika Magazin haberleri

    Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
  • İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın! - Son Dakika Magazin haberleri

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması" dedi.
  • İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın! - Son Dakika Magazin haberleri

    Binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dairesinin de bulunduğu öğrenildi.
  • İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İzmir'in Narlıdere ilçesinde yangın! - Son Dakika Magazin haberleri

    İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada, "Folkart'ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum Îzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" dedi.

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