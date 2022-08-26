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İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı

Dün Bodrum'da trafik kazası geçiren Tatlıses, aynı günün akşamında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi. Tatlıses, bir yandan şarkı okuyup diğer yandan da yaşadığı kazayı hayranlarına anlattı

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İHA
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi.
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    Ayağındaki kırık nedeniyle konserinde oturarak şarkılarını seslendiren Tatlıses'i çok sayıda hayranı dinledi. Neşesi oldukça yerinde olduğu gözlenen İbrahim Tatlıses, bir yandan şarkı okuyup diğer yandan da yaşadığı kazayı hayranlarına anlattı.
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    DOKTORU DA ORADAYDI

    Sahnede zaman zaman duygusal anlar da yaşayan Tatlıses, oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür diledi. Konser sırasında doktorunun gözünü İbrahim Tatlıses'ten ayırmaması dikkat çekti.
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    DİLAN VE İDO BABASINI YALNIZ BIRAKMADI

    Kazadan sonra bir an olsun babasının yanından ayrılmayan ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan ve İdo da konser alanına gelip babasının yanında bulundu. Konser sırasında kaza anını da anlatan İbrahim Tatlıses, bir yandan yaşadığı korkuyu diğer yandan da yaşadığına şükrettiğini dile getirdi.
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    KAZA ANINI ANLATTI

    Böylesi bir kazadan sağ kurtulmanın ancak Allah'ın yardımı ile mümkün olacağını önce kazadan sonra da yangından kurtulduklarını belirten İbrahim Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenabı Hakka kurban olayım, meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Yarın gideceğim oraya, bir kaya bizim aracı tuttu ama yarın gideceğim oraya orada kaya yok bence. Bizi tutan bir şey olmasaydı debelene debelene dereye gidiyorduk. Bir tane kaya bizi tutuyor. İdo önümüzde idi. Kahvaltıya gidiyorduk. O araba da kaymış. Biz görüyoruz da ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan dediler. Sonradan öğrendik ki yağmur çiseliyordu. İdo, kamyonun bize çarptığını görünce arabadan inip sağa çekiyor. Yasemin ile birlikte bütün gelip geçen araçlara 'Yangın söndürücü tüp var mı' diye soruyor. Allah için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor, Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz, önde de 3 kişi oturuyor. Kafa kafaya girince 'Eyvah 3’ü de gitti' dedim. Allah korusun. Ama Allah işte, Allah bitti demeden bitmiyor. Ben arabanın içindeyim, kül olup gideceğiz. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor yangın söndürme tüpünü söndürüyorlar ateşi. Ben diyorum ki ‘Ne oldu’ diyorlar ki ‘Bize çarpan kamyonet yanıyor’. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullandı.
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi.

  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses’in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

    Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    ARACIN ÇEVRESİNE ÇARŞAF GERİLDİ

    Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan Tatlıses'i kurtardı. Ünlü türkücü, vinç yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu anlarda basının görüntü alması engellendi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, ünlü türkücünün “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.
  • İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı - Magazin haberleri

    KURTARILMA ANI

    İbrahim Tatlıses kaza sonrası otomobilinden çıkarılırken böyle görüntülendi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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