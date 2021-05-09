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İbrahim Yıldız: 3 takımın da şampiyonluk şansı var

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, şampiyonluk yarışını değerlendirdi

İbrahim Yıldız: 3 takımın da şampiyonluk şansı var

Müthiş bir lig serüveni yaşıyoruz. Bitime iki hafta kalmasına karşın kimin şampiyon olacağı belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu yarışın başaktörleri olarak kıyasıya bir mücadele içerisindeler.

Beşiktaş derbi karşılaşmasını kaybedince şampiyonun kimin olacağı son maça kaldı. Hesaplar şimdiden yapılmaya başladı. Beşiktaş’ın Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarından alacağı 4 puan şampiyonluk kupasını almaya yetecek. 85 puan siyah-beyazlıları şampiyon yapacak.

Fenerbahçe ise Sivasspor ve Kayseri ile oynayacak. Galatasaray'ın işi daha kolay. Rakipleri ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ve aldığı 3 puanla rahatlayan Malatyaspor…

İşin hesap-kitap tarafı bir yana; oynanan maçlara baktığımız da Galatasaray galibiyeti ligin kaderini değiştiren bir sonuç olarak ortaya çıktı. Son haftaların başarılı takımı Beşiktaş derbi maçında yenilerek sürpriz yaptı. Maç öncesi, sarı-kırmızılı takımın daha avantajlı olduğunu yazmıştık. Bunun temel nedeni kadro derinliğiydi. Maça daha iyi hazırlanmışlardı. Kazanmak zorunda oldukları bilincindeydiler. Beşiktaş golcülerinden yoksundu. Aboubakar ve Cenk’in olmayışı ciddi bir eksiklik olarak ortaya çıktı. Sergen Yalçın, Larin’in bu işi çözeceğini düşünmüştü. Ancak karşılarında çok deneyimli bir teknik adam ve tecrübeli bir takım vardı. Terim, Beşiktaş’ın hangi formatta sahaya çıkacağını ve nasıl oynayacağını iyi analiz etmiş. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş’ın geçiş noktalarına set örerek durdurdu. Ardından, oyunun hakimi oldular. Karşılaşma süresince daha etkindiler.

Fatih Terim, Beşiktaş’ın motoru olan iki ismi durdurmayı planlamıştı. Josef ve Atiba baskı altında tutulunca makine resmen stop etti. Sergen Yalçın’ın elinde bu oyuncuların yerine koyacağı aynı kalitede başka isim olmayınca yapacağı fazla bir şey yoktu. Üstelik Atiba çok yoruldu. Sezonu bitirmesi bile mucize. 38 yaşındaki bu oyuncu artık teklemeye başladı. Fiziksel yorgunluk kaçınılmaz bu yoğun tempoda. Siyah-beyazlılar oyun olarak çok geriye düşmeseler de yedek kulübesi eksikliğini hissettiler. Fatih Terim, yaptığı değişikliklerle oyun üstünlüğünü ele alırken, bir kez daha derbi maçların mimarı olduğunu kanıtladı.

Yarışın önemli adayı Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı golle galip gelmeyi başardı. Emre Bel göreve gelmesiyle birlikte kazanmayı alışkanlık haline getiren sarı-lacivertliler zor bir sınavı başarıyla geçti. Emre, ilk yarının ortalarında yaptığı değişiklikle oyunun gidişini etkiledi. Ozan’ı orta sahaya, Gökhan’ı sağ beke alan Emre özellikle ikinci yarı takımının daha etkin olmasını sağladı.

Şampiyonluk yarışı bir yana ligden düşme mücadelesi de son hızıyla sürüyor. Haftanın en önemli maçı şüphesiz Erzurumspor-Kasımpaşa arasında ki karşılaşmaydı. Erzurumspor’u yenmeyi başaran Kasımpaşa aldığı 3 puanla rahat bir nefes alırken, Erzurum için umutlar tükendi diyebiliriz. Ligden düşen Denizlispor dışında Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Ankaragücü’nün işi çok zor gibi gözüküyor.

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