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İbrahim Yıldız: Fenerbahçe üzmeye devam ediyor

Ligde şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında da Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve toplamda 5-2'lik skorla organizasyon veda etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kaleme aldı

Fenerbahçe

Fenerbahçe için sezonun en önemli maçıydı Trabzonspor karşılaşması.

Ligde istediği sonuçları alamayan, bırakın şampiyonluk umudunu üst sıraların bile hayal olduğu bir sezon.

Fenerbahçe takımının fiziksel ve ruhen bittiği ortada. Ne yaparlarsa yapsınlar ellerinden gelen bu kadar. Güçleri de kaliteleri de vasatın çok altında.

Bu takımda ısrar etmek anlamsız ve yorucu. Taraftarın beklentisi bir türlü gerçekleşmiyor. Mali kriz parasızlık tamam da, işler ne zaman düzelecek.

Takımın bir anda patronu olan Emre tam bir keskin sirke. Gördüğü kırmızı kart bunun en somut göstergesi.

Sinir küpü bir oyuncu takımı nasıl yönetecek merakla bekliyoruz. Bir kez daha belirtmekte yarar var. Üst düzey bir takımda görev alacak oyuncuların iyi bir staj dönemi geçirmeleri gerekir.

Her iyi futbolcudan iyi teknik direktör olur diye bir kural yok.

Bu nedenle Fenerbahçe doğru dürüst bir teknik adam bulmak zorunda. Gördüğümüz kadarıyla belirsizlik söz konusu.

Başkan Ali Koç sorunun farkında sanırız. İşi bilmeyenler ve yetersiz olanların vereceği zarar da büyük olur.

Sezon başından bu yana takım savunmasında büyük sorun olduğunu sağır sultan bile duydu. Buna karşın bugüne dek hiçbir şey yapılmadı.

Bu sezon en azından kupa ile moral bulacaklardı. Onu bile beceremediler. Tek tek oyuncuları analiz etmek anlamsız. Bütün olarak takım ruhundan uzaklar. Kazanmayı ortak bilinç olarak içselleştirememişler.

Teknik yöneticisi olmayan lidersiz bir takımdan başarı beklemek mümkün mü elbette zor. Kupa maçında alınan kötü sonuçlar kabul edilecek gibi değil.

Trabzonspor'a iki maçta da yenilmek taraftarı çok üzdü şüphesiz.

Başta Ali Koç olmak üzere yöneticiler geleceği planlarken duygulardan çok gerçekçi karar vermek zorundalar.

Fenerbahçe tarihiyle kimliğiyle renkleriyle büyük bir kulüptür. Bunu hiç kimse unutmamalı.

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