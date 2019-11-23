Galatasaray uzun bir süre sonra kendi sahasında yenilgiyle tanıştı. Başakşehir karşılaşması en zor maçlardan birisiydi. Ayağa oynayan, soğukkanlı ve teknik becerisi yüksek bir takım Başakşehir. Bu tür takımlara karşı oynamak gerçekten zordur…

Ancak, Galatasaray seyirci ve saha avantajını iyi değerlendiremedi. İstatistik rakamlar Sarı-Kırmızılıların lehine de olsa, sonuç kötü bitti…

Muslera, Luyindama gibi savunmanın bel kemiği olan iki ismin olmayışı da büyük eksiklikti. Buna rağmen, özellikle ilk yarı oyun üstünlüğü Galatasaray’ın elindeydi. İlk 45 dakika 4 gol pozisyonu vardı. Babel’in iki kafa şutu dışarı giderken, iki pozisyon da ise kaleci Mert gole izin vermedi…

İkinci yarı ise, Galatasaray’ın yalnızca bir gol pozisyonu vardı…

Buna karşın Başakşehir iki pozisyon buldu. Birini gole çevirdi…

Maçın görüntüsüne bakıldığında, iyi oynayan bir Galatasaray vardı sahada. İyi oyunu güçlü kılan usta ayaklar ise ortaya çıkmadı. Ömer, biraz da Babel ile Emre arkadaşlarına oranla daha gayretliydiler. Muslera’nın yerine oynayan Okan, çok önemli bir tehlike yaşamadı. Yediği golde yapacağı fazla bir şey yoktu. Karşı karşıya kaldığı bir anda golü yedi…

Tüm bunlar bir yana, Galatasaray’da işlerin iyi gitmediği ortada. İdeal kadro sahada yoktu elbette. Sezon başından bu yana süren bir kriz söz konusu. Tek başına kaybedilen Başakşehir karşılaşmasına indirgemeden sorunları görmek gerekiyor. Öncelikle savunma kendine güvensiz. Atağa çıkarken kaptırılan toplar sorun. Yedikleri golde yine orta sahada kaptırılan bir top sonucu geldi…

YALNIZ FUTBOLCULAR MI SUÇLU?

Açıkçası Galatasaray eski günlerini arıyor. Eski halinden bir eser yok Sarı-Kırmızılıların. Sezon başında alınan 14 yeni oyuncu ile takımın daha da güçlendiği öngörülüyordu. Fakat gelinen noktada işlerin beklendiği gibi gitmediği ortada. Sürekli oyuncuların performansı gündeme getiriliyor. Hatta teknik direktör Fatih Terim tarafından sıkça eleştiriliyor. Başta Belhanda ve Feghouli neredeyse istenmeyen oyuncular olarak taraftarını önüne atıldı. Geçen sezonun en başarılı iki ismi neden bu kadar kötü oynamayı sürdürüyorlar. Burası da ayrı bir sorun…

12. haftayı geride bıraktığımızda gelecek için umutlanmak zor. Oyuna artı değer katacak oyuncu sayısı bir ikiyi geçmez. Sanki özgüvenlerini yitirmiş Galatasaraylı futbolcular…

Devre arası yapılacak transferlere umut bağlamak ne kadar gerçekçi olur. Kaç oyuncu alabilirsiniz bu mali tablo ile. Tüm bunları masaya koyduğunuzda sorun tek başına sahadaki oyuncuların performansı ile anlatılamaz. Teknik ve taktik yetersizlik de söz konusu mu ? Taraftar karşılaşma sonrası takımı protesto ederken "Bunun bir adım sonrası Fatih Terim’e döner mi" düşüncesini de değerlendirmek gerekiyor…

Kalite, beceri, final pası ve şut gibi eksiklikleri herkes görüyor. Bu görüntü ile Sarı-Kırmızılıların işinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Başakşehir ne kadar güçlü olursa olsun, pozisyon zenginliğinin olmayışı dikkat çekti. Üstelik Başakşehir kötü oyunlarından birini oynadı. İki önemli pozisyon bulmaları da bunu gösteriyor.

BAŞAKŞEHİR SİSTEM TAKIMI

Kazanan Başakşehir’e gelince, Süper Lig’in en iyi kadrosuna sahipler. Yedekleriyle birlikte kaliteli bir ekip olduğu gerçek. Öncelikle pas oyununu iyi yapıyorlar. Baskı altında bile soğukkanlılıklarını yitirmeden, ezberledikleri oyunu oynuyorlar. Galatasaray savunmasının arkasına atılan toplarla sonuca gitmek istediler. Zaman zaman bunu başardılar. Attıkları golde bu tür bir çalışma sonucu geldi. Bu tür takıma karşı baskı kuramazsanız faturayı kesmeleri doğal. İkili mücadelede zayıflar. Fakat ısrarla sistemleştirdikleri oyun planlarından vazgeçmiyorlar. 9 maçtır yenilmiyorlardı. Aldıkları 3 puanla ligin zirvesine çıkmalarını doğal karşılamak gerekiyor. İlginç bir oyun planları ve futbol mantıkları olduğu gerçek…

Dikkatimizi çeken Arda Turan’ın durumu. Oyunun bitimine 3 dakika kala oyuna girdi. Futbolun efsanesi Arda’nın kendini emekliye ayırmasını anlamak zor. Futbola bu denli küskünlüğünü anlamak zor. O da tıpkı Galatasaray gibi eski günlerini arıyor…

Maçın özeti; temposu düşük, kalitesiz bir maç izledik. İlk yarı Galatasaray daha etkindi. Başakşehir ise pas oyunun da başarılıydı. Kaptırılan bir topla golü buldular. Kötü bir oyun oynadılar. Buna rağmen Galatasaray’ın golle buluşamaması tamamen beceriksizlik ve kaliteli ayakların olmayışıydı…