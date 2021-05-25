İbrahim Yıldız: Kasımpaşa gerçeği

Süper Lig Beşiktaş’ın şampiyonluğu ile sonuçlandı. Ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe ise hemen ardından sıralamaya girdi. Yıllardır değişmeyen kural yine yaşandı. Arada başka takımların şampiyon olduğu da bir gerçek. Yine de, 3 büyükler bu yarışın baş aktörleri olmayı sürdürdüler.

Ligin yenileri Hatayspor ve Karagümrük en dikkat çeken takım oldular. İlk sıraları zorlayan bu takımların başarısı övgüye değer. Kadro mühendisliği kavramını en iyi uygulayan Süper Lig’in çiçeği burnunda kulüpleri örnek alınmayı hak ettiler şüphesiz.

Pandemi döneminde futbolun tadı kaçsa da, her şeye rağmen zevkli maçlar izlememize neden oldu. Bunun en temel göstergesi ise oyuncuların mücadelesi ve yarışın içerisinde kalma duygusuydu. Ligden dört takımın düşecek olması da maçların daha çekişmeli geçmesine neden oldu.

Erzurumspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Denizlispor ligden düşerken, Adana Demirspor ile Giresunspor yeni konuklar olarak Süper Lig ailesine katıldılar. 3. Takım ise yarın oynanacak Altay-Altınordu karşılaşması sonrası belli olacak.

Başkent Ankara’nın Süper Lig’de temsilcisi kalmazken, yıllar sonra İzmir iki takımla temsil edilmiş olacak.

Ekonominin motoru olan İstanbul ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa ve Karagümrük ile yarışın en önemli takımlarını barındırıyor.

Eski günlerin çok gerilerde kaldığı bir gerçek. Artık, paradan çok iyi takım kurmak büyük özellik olarak kendini gösteriyor. Seçilen oyuncuların ve teknik kadronun ne denli önemli olduğu da alınan sonuçlarla kanıtlandı.

KASIMPAŞA NE YAPACAK?

Her takım neredeyse birbirine eşit güce sahip. Parasal göstergeler bir yana, sahadaki oyun bunun ispatı. Birçok takımın içsel sorunları bir yana dış etkenlerin de başarıda önemli bir rol oynadığını söylemeliyiz. Örnek vermek gerekirse, bir semt takımı olan Kasımpaşa ilk kez bu sezon sıkıntılı bir dönem yaşadı diyebiliriz. Çok değil önceki sezon üst sıraları zorlayan Kasımpaşa’nın ligde kalmak için mücadele vermesi yadırgandı doğal olarak. Sezonun fotoğrafını çektiğimizde, Kasımpaşa’nın hakemlerden yeterince “çektiğini” söyleyebiliriz. İki sezondur hakemlerin Kasımpaşa’ya karşı “art niyetli” tutum içerisinde olmasını anlamak mümkün değil. Bunu ayrıca sorgulamak gerekir. Acaba, seyircisi ve lobisi olmaması bir neden mi? Ya da, bir kıskançlık mı?

Bilindiği gibi, mali durumu ve yatırımları ile örnek alınması hatta desteklenmesi gereken Kasımpaşa’nın futbolumuza yaptığı katkı bir gerçek. Az paraya alınan yabancı oyuncuların kalitesi ortada. Bugün birçok takımda Kasımpaşa orijinli oyuncu sayısı saymakla bitmez. Ayrıca muhteşem spor tesislerini ilk yapan kulüplerin başında geldiğini de belirtelim.

Kasımpaşa gelecek sezonun planlarını yaparken tüm yaşanılanlardan ders çıkarmalı. Önümüzdeki sezon ligden yine dört takımın düşecek olması işleri daha da zorlaştırıyor. Şehir takımları ile büyük ihtimalle seyircili maçlarda yapılacak yarışın zorluk derecesi de o kadar yüksek olacak.

Gördüğümüz kadarıyla genç bir ekibin yönetimindeki Kasımpaşa, başkan Turgay Ciner önderliğinde hedef yükseltecek. Takımın CEO’su Serkan Reçber 46 yaşında. Sportif direktör Emir Saraç 21, teknik direktör Şenol Can ise 38 yaşında. Genç ve dinamik yönetimin enerjisi sahaya da yansıyacaktır.

Kaleci Ramazan, Aytaç ve Koita ile yolları ayıran Kasımpaşa’nın şimdiden kolları sıvadığı, genç ve istikbal vadeden oyuncuların arayışında olduğunu duyuyoruz. Kaleci, stoper, orta saha ve golcü sorunu çözülmek zorunda. Geçen sezon eksikliğini fazlasıyla hissettikleri kulübe zenginliği de göz ardı edilmemeli. Yönetim, tesis ve mali olarak sorunu olmayan kulübün iyi-geniş kadro ile hedefe ulaşması hiç de zor olmamalı.