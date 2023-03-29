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İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

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  • İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

    Avrupa Şampiyonası elemeleri grup maçında Hırvatistan’a Bursa’da 2-0 yenildik. Ermenistan galibiyetinden sonra, aldığımız yenilgi doğal olarak teknik kadronun ve öncelikle teknik direktör Stefan Kuntz’un sorgulanmasına yol açtı.
  • İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

    Muhteşem bir seyirci desteği vardı. Karşılaşmanın son anına kadar millileri desteklediler. Aslında maça iyi başladık. 20 dakika iyi bir oyun oynadık. Fırsatlar yakaladık. Cengiz’in, Kerem’in Orkun’un şutları ile umutlandık ancak rakip takım ilk yakaladığı pozisyonu golle sonuçlandırınca işler değişti.
  • İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

    İlk yarının bitimine saniyeler kala yediğimiz ikinci gol, her şeyi bitirdi bir anlamda. Hırvatların güçlü bir takım olduğu gerçek. 3.5 milyonluk ülkenin dünya futbolunda önemli bir yeri var. Orta sahada oynayan 38 yaşındaki Modric sahanın yıldızıydı. Topu ayağına her aldığında, tehlike geliyor diyorsunuz. Harika paslar attı. Tecrübesini kalitesi ile birleştirmesi görülmeye değerdi.
  • İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

    Modric’in yanında yer alan, Kovacic ve Brozovic orta sahada çok iyi paslar yaptılar. Topu kazandıklarında tehlikeli oldular. Bu tür bir takıma karşı, fazla diyebileceğimiz sayıda pozisyon bulduk. Yapamadığımız gol vuruşları maçın sonucunu da belirlemiş oldu. Karşılaşmanın çok zor geçeceğini biliyorduk. Teknik kadro bu bilinci tam olarak kavramış mıydı tartışılır. İkinci yarı daha vasat bir oyun vardı. Teknik direktör Kuntz, ilerleyen dakikalar da oyuna teknik bir hamle yapamadı.
  • İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

    Hakan’ın sakatlanması takım adına şanssızlıktı. Bu oyuncunun yerine, daha iyi top kullanan bir oyuncu alınabilirdi. Arda bu görevi üstlenebilirdi. Oyuna geç alındı. Tıpkı Cenk’in çok geç sahaya çıkması gibi. Savunmada sorunlar yaşayan Ferdi’den yeterince yararlanamadık. Gerçek yeri ofans olan bu oyuncuyu sol beke kilitlemek yanlıştı. Topla çok iyi çıkan, adam geçen en önemli oyuncu Ferdi’ydi. İkinci yarı forvete monte edilmesi düşünülmedi.
  • İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

    Kuntz, Hırvatistan yenilgisi ile tartışılan bir isim olacaktır. Bunun en temel nedeni, oyuna taktiksel bir hamle yapamadığı gibi geç hamleleri de yenilgiyi getirdi. Bireysel hataların maça damga vurduğu bir gerçek. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yediğimiz gollerde yine bireysel hatalarımız çok net kendini gösterdi. Takım olarak savunma sorunu yaşadığımız gibi, orta alanda olumlu pas yüzdemiz yetersizdi.
  • İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

     

    Çok iyi bir takıma sahip olduğumuz bir gerçek. Ne var ki, bu kadrodan güçlü bir takım yaratamıyoruz. Birçok oyuncumuzun Avrupa’da oynaması büyük avantaj. Buna karşın ortaya çıkan oyun yadırganıyor doğal olarak. İyi mücadele, istek belirsiz sistemle boşa giden emek olarak kalıyor..

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