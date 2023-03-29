İbrahim Yıldız: Kuntz'la devam mı tamam mı?

Modric’in yanında yer alan, Kovacic ve Brozovic orta sahada çok iyi paslar yaptılar. Topu kazandıklarında tehlikeli oldular. Bu tür bir takıma karşı, fazla diyebileceğimiz sayıda pozisyon bulduk. Yapamadığımız gol vuruşları maçın sonucunu da belirlemiş oldu. Karşılaşmanın çok zor geçeceğini biliyorduk. Teknik kadro bu bilinci tam olarak kavramış mıydı tartışılır. İkinci yarı daha vasat bir oyun vardı. Teknik direktör Kuntz, ilerleyen dakikalar da oyuna teknik bir hamle yapamadı.