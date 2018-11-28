Kulüpler Birliği 17 kulübün imzasıyla bir açıklama yaptı. Galatasaray- A.Konyaspor karşılaşmasının orta hakemi Halis Özkahya ile VAR (video yardımcı hakem) hakemi Hüseyin Göçek’e MHK (Merkez Hakem Kurulu) tarafından verilen cezanın haksız olduğu yönünde…

Açıklamanın içeriğine baktığımız da Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hedef alınmış gibi gözüküyor…

Bir başka dikkat çeken ayrıntı ise Galatasaray’ın isteği ile alınan bu kararın yanlış olduğu…

Bunun nedeni ise, daha önce Galatasaray Kulübü’nde yöneticilik yapan Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst’ün istifa etmesi ve 24 saat sonra istifasını geri alması…

Kulüpler Birliği diyor ki, Ali Dürüst istifa kozunu kullandı. Bundan sonra MHK iki hakemle ilgili kararı almak zorunda kaldı.

Anadolu Kulüplerine de bu tür hatalar yapılıyor. Neden aynı yaptırımlar kullanılmıyor…

Özetle, Galatasaray’a ayrıcalık yapıldı deniliyor…

Oldukça sert hatta ağır ithamlar taşıyan bu bildiri ortalığı karıştıracaktır…

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in alınan karardan sonra yaptığı açıklama ise konuya başka bir boyut kazandırmıştır…

Başkan Cengiz, bildiri için kendilerinin aranmadığını, dışlandıklarını hatta, “ bir takım güçlerin harekete geçtiğini” söyleyerek Kulüpler Birliği’ni “ihanetle” suçladı…

Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın içeriği bir yana, zamanlaması oldukça düşündürücüdür. Galatasaray’ın, Lokomotiv Moskova maçına çıkacağı maça saatler kala yayınlanan bildiri “art niyetlidir.” Bunun başka bir açıklaması olamaz…

Akla gelen soru şudur; Maç bittikten sonra bu bildiri yayınlansa olmaz mıydı?...

Açık ve net olarak gördüğümüz, Futbol Federasyonu işleri yönetmekten çok, daha karmaşık hale getirmiştir…

Futbolun marka değerini yükseltmek için çırpınanlar ve o markayı her geçen gün eritmeye çalışanların çekişmesi kaos ortamı yaratmıştır…

Şimdi, masaya bırakılan bu bombanın pimini kim çekecek?... Sorusu ortadadır…

Kulüplerin yaşadığı mali kriz her geçen gün büyümektedir. Bir yanda UEFA kriterleri, bir yanda takımların istikrarsız durumu…

İçinden çıkılmaz bir belirsizlik ortamı yaşıyoruz. Daha önce olmadığı kadar sorunlar gündeme geliyor…

Federasyon, kulüpler, hakemler gerginliği yükseltmeden akılcı bir çözüm üretmek zorunda…

Yoksa, hep birlikte futbolumuzun batışını izleriz. Acıyla, ibretle. Buna kimsenin hakkı yok…

GALATASARAY’A YAKIŞMADI

Şampiyonlar Ligi’nin en güçsüz takımı karşısında alınan yenilgi Galatasaraylı taraftarları üzdü şüphesiz. Aslında maça iyi başlayan Sarı-Kırmızılı ekip ilk gole kadar oldukça dirençli bir oyun sergiledi. Yenilen iki gol savunmanın dikkatsizliği sonucu geldi. Donk her iki golde de hatalıydı. Gerekli müdahaleyi yapamadı. Savunmaya çarpan toplar kaleci Muslera için şanssızlıktı…

Geriye düştükten sonra telaş ve top kayıpları ev sahibi takımın işine yaradı. İlk galibiyetini alan L.Moskova savunmayı çok adamla tutarak pozisyon vermemeye çalıştı…

Havanın çok soğuk olması Galatasaraylı futbolcuları en çok zorlayan durumdu…

Karşılaşmanın ikinci yarısı mücadele olarak çok kötüydü. Sarı- Kırmızılı futbolcular yenilginin moralsizliğini üzerlerinden atamadı…

Şurası bir gerçek ki, golcü sorunu sürüyor. Eren verilen görevi ne yazık ki yapamadı. Kenar ortaları olmayınca kendini gösteremedi. Sürekli merkezden oynamak sonuç almaya yetmedi. Oyunu kontrol etme becerisi ve isteği düşüktü…

Böylesine büyük maçlar yetenekli oyuncuların ortaya çıkmasına neden olur. Dün akşam, yakalanan fırsatları harcamak olacak gibi değil. Ayrıca, savunmanın bu kadar kötü olması oyun bütünlüğünü bozdu. Yenilen goller tamamen savunma dikkatsizliği sonucu geldi…

Beşiktaş maçı öncesi alınan bu yenilgi moralleri bozdu…

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