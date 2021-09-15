İbrahim Yıldız: Üst düzey bir maç

Şampiyonlar Ligi'nin tecrübeli takımı Borussia Dortmund'a yenilen Beşiktaş, bu lige yakışır bir oyun ortaya koydu.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar ilk 20 dakika oynadığı oyunla Alman ekibini şaşırttı. Yedikleri gol rakibe kazanma motivasyonu kazandırdı. En can alıcı hata ise taçtan gelen gol oldu. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Dortmund skor avantajını ikinci yarı iyi kullandı. Beşiktaşlı oyuncular geriye düştükleri maçı çevirmek için mücadele olarak her şeylerini ortaya koydular. İstek, arzu ve pas oranı beklenilenin üzerine çıktı.

Savunmada Vida’nın olmayışı sorun yaşattı elbette. Pjanic’in performansı ise mükemmele yakındı. Takımı bir orkestra şefi gibi yönetti.

Siyah-beyazlılar Süper Lig’in çok üstün de bir oyun sergiledi. Yüksek tempoda geçen karşılaşma Beşiktaş’ın kalitesini de gösterdi. Unutulmamalı ki, rakip şampiyonluklar yaşamış ve neredeyse her sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Avrupa’nın en güçlü takımlarından birisi. Sistem, beceri ve bireysel kalite olarak çok üstünler.

Öncelikle, çok hızlı oynuyorlar. Topu oyuna sokuşları, hareketli oluşları güçlerini bir kez daha ortaya koydu. İyi oyunculara sahip olduklarını söylemeye gerek yok. Haaland gibi Avrupa'nın en iyi forvetine sahipler. Bu takıma karşı Beşiktaş elinden geleni yaptı diyebiliriz.

Süper Lig'de oynanan oyunla kıyasladığımızda, bu ligde yer alan takımların seviyesini tartışmak bile anlamsız.

Önemli olan, Beşiktaş yenilse bile üstün bir mücadele sergiledi. İstatistik rakamlar bunu gösteriyor. Futbol şansı, küçük ayrıntılar yenilgide önemliydi. İzleyenlerin güzel bir maç izlediğini söyleyebiliriz. Her şeye karşın siyah-beyazlıların pozitif yanları gözle görülür biçimde dikkat çekti.

Tüm riskleri göze alan Beşiktaş'ın 3-4 pozisyon vermesi doğaldı. Siyah-Beyazlılar en güçlü rakibine yenildi. Bundan sonra ki karşılaşmalar adına iyi bir sınav oldu.

Ülkemizde oynanan futbolu göz önüne aldığımızda, Beşiktaş başarılı bir maç çıkardı. Dortmund seviyesine, bir maçta çıkmak elbette mümkün değil. Takım olarak bir iki oyuncu dışında çok iyi oynadılar.

Oynanan oyun, futbolumuz adına sevindirici olmaktan öte umut verdi…