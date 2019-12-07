Son haftaların başarılı takımı Gençlerbirliği’ni farklı yenen Fenerbahçe, attığı 5 golle taraftarını şampiyonluk havasına soktu…

Son kupa maçında İstanbulspor’u yenen Sarı-Lacivertliler iyi performansını bir çıta daha yükseltme becerisini gösterdi. Ersun Yanal, İstanbulspor karşısında şans verdiği Sadık ile Ferdi’ye lig maçında forma vererek iyi oyunlarını ödüllendirdi. Yine, bir süredir sakat olan Vedat formasını tekrar alarak takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Gençlerbirliği karşısında iki gol atan Vedat, oynadığı iyi futbolla göz doldurdu. Golcülüğü dışında oyuna katkısı, gücünün yettiği oranda yaptığı mücadele takımı adına ve kendi adına olumluydu. Son dakikalarda fiziksel düşüş yaşaması bir süredir sakat oluşundan kaynaklandı. Oyundan çıkana dek, Sarı-Lacivertlilerin ofansif oynamasında büyük katkı sundu. Vedat, bir kez daha gösterdi ki takımın en önemli adamı. Onsuz bir takım ciddi gol sıkıntısı yaşıyor. Bu anlamda Vedat’ın sahada olması her zaman Fenerbahçe adına büyük bir avantaj…

Vedat dışında, Fenerbahçe’nin öne çıkan isimleri arasında sivrilen bir diğer oyuncu ise Gustavo oldu. Attığı güzel gol bir yana, orta sahada ve savunma da hata yapmadan oynayan tam bir görev adamı. İki yönlü bir oyuncu olması Ersun Yanal’ın elini güçlendiriyor bu anlamda…

FERDİ YETENEKLİ BİR GENÇ

Bir başka isimden söz etmek gerekirse o da, Ferdi’ydi. Genç oyuncu her geçen gün form grafiğini yükseltiyor. Topa hakimiyeti, vuruşu ve çalım atma becerisi üst düzeyde. Attığı golde bunu gördük. Genç Ferdi’nin tek eksiği savunma. Bu konuda kendisini geliştirmesi gerekiyor. İkili mücadelelerde fiziksel sorunu var. Çalışarak ve güçlenerek bu eksiğini giderdiğinde çok daha yararlı olacaktır. Ferdi’nin en önemli özelliği adam eksiltme, hızlı top kullanma ve toplara çok iyi vurması. Sarı-Lacivertliler bu genç oyuncu da ısrar edebilirse gelecek adına önemli bir yıldız yaratmış olur. Taraftarın çok sevdiği Ferdi, verilen şansı iyi kullanmak zorunda. İyi bir takım ve beraber oynadığı üst düzey oyuncular onun adına büyük şans. Dileriz, daha iyi olur. Performansını her maç daha da yükseltir…

Gençlerbirliği karşısında takım olarak iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe attığı 24 şutla dikkat çekti. Net 8 gol pozisyonu vardı. Bunun 5’ini golle sonuçlandırdılar. Güzel goller izledik. Her iki takımda pozitif bir futbol oynadı. Bireysel performanslar öne çıktı. Yüksek tempolu bir maç sergilendi. Seyirci avantajını arkasına alan Sarı-Lacivertliler kenarları iyi kullandı. Gençlerbirliği’nin iyi top oynama isteği maçın keyifli geçmesine neden oldu…

Fenerbahçe’de parlayan bir başka isim ise Ozan’dı. Tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. Sağ bek, orta saha derken Genç lerbirliği karşısında sağ açık görevini eksiksiz yaptı. Çok yönlü bir oyuncu olması ve hangi görev verilirse verilsin en iyisini yapan Ozan, Fenerbahçe adına büyük kazanç bu sezon…

TOLGAY’IN PERFORMANSI İYİ DEĞİL

Ersun Yanal’ın, ikinci yarı şans verdiği Tolgay istenilen performanstan uzak. Yedek kulübesinde kendisinden daha iyi olan oyuncular olduğu gerçek. Yanal’ın tercihi ne kadar doğru tartışılır. Tolgay’ın bunu göz önüne alması gerekir. Bu oyunu ile forma giyiyorsa hocasına çok şey borçlu…

Karşılaşmanın heyecanlı ve güzel geçmesinde orta hakem Ali Şansalan’ın da rolü vardı. Avantajları dikkate aldı. Oyunu çok durdurmadı. İyi bir yönetim gösterdi…

Maçın özeti; Fenerbahçe seyirci avantajını iyi kullandı. Ofansif bir oyun oynadılar. Sürekli golü düşünmeleri ve pozisyon zenginliği hızlı oyunun sonucuydu. Son haftaların başarılı takımı Gençlerbirliği’ne 5 gol atmaları takımı da golcü kimliği olan oyuncuların çokluğunu da gösterdi. Takım olarak uyum ve kazanma bilinci yüksekti…