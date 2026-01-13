Habertürk
Habertürk
        IC Enterra'nın Depolamalı Yörgüç RES Projesi için ÇED süreci tamamlandı

        IC Enterra'nın Depolamalı Yörgüç RES Projesi için ÇED süreci tamamlandı

        IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları içerisinde geliştirdiği Depolamalı Yörgüç RES projesi için ÇED Olumlu Kararı alarak, depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarında bir önemli eşiği daha geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:17
        IC Enterra'nın RES Projesi için ÇED süreci tamamlandı
        IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları içerisinde geliştirdiği Depolamalı Yörgüç Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başarıyla tamamlayarak ÇED Olumlu Kararı aldı.

        IC Enterra, 430 MW’ı RES ve 55 MW’ı GES olmak üzere toplam 485 MW depolamalı üretim tesisi için tüm ön lisans süreçlerinin tamamlandığını ve izin süreçlerinin devam ettiğini duyurmuştu. Bu kapsamda; Depolamalı Ömer RES, Depolamalı Çelebi ve Kanara RES projeleri için alınan ÇED Olumlu kararlarının ardından, Depolamalı Yörgüç RES projesinde de önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

        Yörgüç RES ile Depolamalı Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor

        Depolamalı Yörgüç RES projesi, 7 adet türbinden oluşan yapısı ile 49,4 MWm / 45 MWe kurulu güce ve 45 MWe / 45 MWh depolama kapasitesine sahip olacak. Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintisiz ve güvenilir biçimde elektrik sistemine entegrasyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

        IC Enterra CEO’su Cem Aşık, depolama teknolojilerinin enerji dönüşümündeki kritik rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

        "Depolamalı enerji projeleri, yenilenebilir kaynakların etkin kullanımını artırırken şebeke esnekliği ve arz güvenliği açısından stratejik bir rol üstleniyor. Yörgüç RES projemizin ÇED Olumlu Kararı alması, bu alandaki kararlılığımızın ve uzun vadeli vizyonumuzun somut bir göstergesi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."

        IC Enterra’nın portföyünde yer alan diğer dört depolamalı üretim projesine ilişkin ÇED süreçleri ise devam ediyor.

        "Siber dolandırıcılık" operasyonlarında 39 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 39unun tutuklandığını bildirdi.

