IC Enterra yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi

IC Holding’in enerji sektöründeki 27 yıllık deneyimiyle faaliyetlerine devam eden IC Enterra; hidroelektrik, güneş, rüzgar ve depolama projeleriyle enerji dönüşümüne odaklanıyor. Toplam kurulu gücü 500 MW’a yaklaşan 9 hidroelektrik ve bir güneş santrali ile elektrik üretimi gerçekleştiren şirket, yeni yatırımlarına devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla orta vadede bugünkü kurulu gücünün iki katını aşmayı planlayan şirket, yüz binlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamaya devam edecek.

'GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ'

Yeni yatırımlarla birlikte ilk yarı yıl sonuçlarını değerlendiren IC Enterra CEO’su Cem Aşık, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirdiklerini belirtti. Aşık, “Karbon salımını azaltıyor ve gelecek nesiller için temiz enerjiyi güvence altına alıyoruz. Yılın ilk yarısında elektrik üretimimizi %12,6 artırarak 813 MWh’ye ulaştık. Bu sadece bir üretim artışı değil, sürdürülebilir bir gelecek için verdiğimiz sözün yerine getirildiğinin göstergesi” dedi.

Cem Aşık şöyle devam etti: "Doğadan aldığımızı doğaya geri veren bir üretim anlayışıyla çalışıyoruz. 2024'te gerçekleştirdiğimiz başarılı halka arzla yatırımcılarımıza ve sektöre güven verdik. Türkiye'nin enerji konusundaki potansiyelini değerlendiriyor, karbon salımını azaltıyor ve gelecek nesiller için temiz enerjiyi güvence altına alıyoruz. 'Dünya için enerji üretirken dünyayı koruma' vizyonumuz, çeşitlendirilmiş portföyümüz ve verimlilik odaklı iş modelimizle güçlü finansal sonuçlar elde ediyor, yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratıyoruz. Hidroelektrik santrallerimizin coğrafi olarak dağılmış olması bu dönemde bize büyük avantaj sağladı. Ocak -Temmuz döneminde Türkiye genelinde kuraklık nedeniyle ana havzalardaki su miktarı yüzde 31 azalırken, santrallerimizin bulunduğu bölgelerin ortalamasında bu azalma yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Hidroelektrik santraller yerli ve yenilenebilir kaynaklar olmalarının yanında, elektrik şebekesine dengeleme ve atalet hizmetleri sağlamakta çok özel konumları nedenleriyle, elektrik ekosisteminde kritik önemlerini ve vazgeçilmez konumlarını korumaya devam edecekler. Erzin-2 GES de ilk yarıda üretimimize %14 katkı sağladı. Bu da ne kadar doğru bir yatırım kararı aldığımızı gösteriyor. Bu proje için yakın zamanda Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) gibi iki güçlü finans kuruluşu ile yapılan 65 milyon dolarlık anlaşma yatırımlarımıza duyulan güvenin en somut göstergesi."