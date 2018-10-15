İçişleri Bakanlığı, 8-15 Ekim'de arasında terör ve asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde toplam 25 (14 Ölü, 5 Sağ, 6 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRDEN 1 HAFTADA 848 GÖZALTI

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.912 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 848 Terör (PKK/KCK 300, SOL 29, DEAŞ 53, FETÖ/PDY 466), 4.402 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 339 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5.589 kişi gözaltına alındı.

8 İLDE 35 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ

Yapılan operasyonlar sonucunda 8 İlde (Diyarbakır 24, Şırnak 3, Ağrı 2, Bingöl 2, Erzurum 1, Bitlis 1, Tunceli 1, Muş 1) 35 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 17’si ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Roketatar, 14 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 20 silah, 22 adet el bombası, 653 kg patlayıcı madde, 20 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildi. Bin 881 adet de muhtelif çapta mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYA KARŞI 3 BİN 278 OPERASYON

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik son bir haftada 3 bin 278 operasyon yapıldığı belirtildi. Bu operasyonlarda 1.478 kg esrar, 723 kg eroin, 6 kg Metamfetamin, • 2.5 kg sentetik kannabinoid (Bonzai), 15 kg Afyon, 778 adet ectasy, 965.162 adet Captagon, 2.072 adet sentetik ecza, 6.311 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca; 300.053 paket kaçak sigara, 175 bin 893 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla “Mala Karşı İşlenen Suçlardan” aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik “Hırsız Kapanı 4” operasyonu kapsamında; 13 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde eş zamanlı olarak 31.258 personelin katılımıyla 6 bin 199 ikamette arama yapıldığı belirtildi.

ARANAN 3 BİN 135 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu aramalar sonucunda; adam öldürme suçundan 18, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, hırsızlık suçundan 433, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8, diğer suçlardan aranan 2.153 şahıs olmak üzere toplam 3.135 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

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