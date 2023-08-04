İç organlarınızın sesini duyabileceğiniz dünyanın en sessiz odası
Orfield Laboratuarlarında yer alan sessiz oda gerçek anlamda o kadar sessiz ki; odaya girdikten kısa bir süre sonra organlarınızın çıkardığı sesleri duyabiliyorsunuz.
Minnesota'da bulunan Orfield Laboratuarlarında dünyanın en sessiz odası yer alıyor. Oda o kadar sessiz ki odanın içindeki gürültü seviyesi eksi 13 desibel ile eksi 23 desibel arasında değişiyor.
Bu rakamları daha iyi anlamak için şöyle bir veri sunalım; şehir gibi kentleşmiş bir bölgenin genel arka plan gürültüsü birçok yerde 70–110 desibel arasında değişirken, kırsal bir alanda ortalama 60 desibeldir.
Bu kulağa heyecan verici bir deneyim gibi gelse de aslında bir yandan insan dengesini bozabilecek bir deneyim de olabilir. Belirtilenlere göre; sessiz odaya giren insanlar ayakta durmakta, oturmakta ve yön bulmakta zorlanıyor çünkü sesler bizi dış dünyaya bağlayan komutlar yaratıyor ve ses olmadığında dünya kafa karıştırıcı bir yer olabilir.
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Laboratuvarın kurucusu Steven Orfield şunları söylüyor:
İnsanları karanlıkta odaya oturmaya davet ediyoruz; bir kişi orada bir saat, bir kişi ise ışıklar açıkken iki saat kaldı. Sessizlik olduğunda kulaklar çok daha hassas hale gelir. Oda ne kadar sessiz olursa, o kadar çok şey duyarsınız. Yaklaşık 15 dakika sonra kalp atışınızı duyacaksınız; bazen 30 dakika sonra ciğerlerinizi duyabilir, midenizin yüksek sesle guruldadığını duyabilirsiniz. Yankısız odada, ses olursunuz.
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Bu oda, ziyaretçi kabul etmenin dışında şirketler tarafından ürünlerinin ne kadar sesli veya sessiz olduğunu test etmek için kullanılıyor. Ayrıca NASA'da da bulunan sessiz bir oda, astronotların uzay sessizliğine alışması için kullanılıyor.
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Kaynak: The Fact Site