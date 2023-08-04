İç organlarınızın sesini duyabileceğiniz dünyanın en sessiz odası

Minnesota'da bulunan Orfield Laboratuarlarında dünyanın en sessiz odası yer alıyor. Oda o kadar sessiz ki odanın içindeki gürültü seviyesi eksi 13 desibel ile eksi 23 desibel arasında değişiyor.

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Bu rakamları daha iyi anlamak için şöyle bir veri sunalım; şehir gibi kentleşmiş bir bölgenin genel arka plan gürültüsü birçok yerde 70–110 desibel arasında değişirken, kırsal bir alanda ortalama 60 desibeldir.

Bu kulağa heyecan verici bir deneyim gibi gelse de aslında bir yandan insan dengesini bozabilecek bir deneyim de olabilir. Belirtilenlere göre; sessiz odaya giren insanlar ayakta durmakta, oturmakta ve yön bulmakta zorlanıyor çünkü sesler bizi dış dünyaya bağlayan komutlar yaratıyor ve ses olmadığında dünya kafa karıştırıcı bir yer olabilir.

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