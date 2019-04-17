İnsan iç sıkıntısına karşı kendinde bir şeyleri değiştirme ihtiyacı duyar. İç sıkıntısı şikâyeti, tanım olarak net ifade edilemeyen sebepsiz endişe, üzüntü, keder, karamsarlık, korku gibi hislerin duyulması halide olabilir. Peki, iç sıkıntısı nedir? İç sıkıntısı nasıl geçer? İşte, iç sıkıntısa dair tüm bilgiler...
İÇ SIKINTISI NEDİR?
İç sıkıntısı sebepsiz yere endişe, üzüntü, keder, karamsarlık, korku gibi hislerin duyulması halidir. Bu durum kişide kalp çarpıntısı, solunum hızlanması, sindirim zorluğu ve kramplar gibi şikayetlere yol açabilmektedir.
Kişide herhangi bir hastalık yoksa ruhsal sorunların akabinde veya birden gelişen korku ve heyecan durumlarından sonra iç sıkıntısı yaşanabilir. Bu tip vakalarda kimi zaman iç sıkıntısı dışında kalp ve akciğer gibi önemli diğer organlarda bir hastalık olabilir. Bu sebeple kesiş teşhis için elektrokardiyografi ve radyografi gibi tetkikler yapılmalı ve organik bir hastalık olup olmadığı tespit edilmelidir.
Fiziksel açında bir sağlık sorunu olmadığı tespit ediğinde, iç sıkıntısı için gerekli görüldüğü takdirde psikolojik destek alınarak tedavi yoluna gidilmelidir. Hayattan umudu olmayan insanların, sık sık psikolojik yıkımlar yaşayan insanların, önemli bir sınava hazırlanan öğrencilerin, uzun süre işsizlik ve geçim kaygısı yaşayan kişilerin ve daha birçok sorunla boğuşan kişilerin sürekli iç sıkıntısı şikâyeti ile yaşadıkları görülmüştür. Bu sebeple bazı psikolojik sorunlarından üstesinden gelerek iç sıkıntısına çözüm bulabilmek için uzman desteği faydalı olabilir.
İÇ SIKINTISININ NEDENLERİ NELER?
Sınav stresi
İşsizlik
Geçim kaygısı
Çocukluk döneminde yaşanan travmalar
Aile içinde yaşanan manevi sorunlar
Aile içinde yaşanan maddi sorunlar
İkili ilişkilerde yaşanan huzursuzluk
İkili ilişkilerde yaşanan psikolojik şiddet bunlardan bazılarıdır.
İÇ SIKINTISI NASIL GEÇER?
Yemekle uğraşın
Mutfakta daha önce denemediğiniz yemekler, tatlılar ve kekler yapın.
Yeni kıyafet kombinasyonları deneyin
Farklı kıyafetlerle yeni kombinasyonlar deneyin
Arkadaşlarınızla görüşün
Arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli faaliyetlere katılın
Fotoğraflarla ilgilenin
Eski aile albümlerinize bakın veya yeni resimler çekerek kendinize ait bir pano oluşturun
Film izleyin
Ruh halinize uyan bir film seçin ve patlamış mısır eşliğinde seyredin.
Yürüyüş yapın
Sevdiğiniz şarkıları dinleyerek yürüyüşler yapın
Yazı yazın
İçinizi dökebileceğiniz bir kağıda yazılar yazın
İyilik yapın
Akrabalarınıza, huzur evlerine veya çocuk yuvalarına ziyaretlerde bulunun. Ayrıca bu kişilere ufak hediyeler de verebilirsiniz
Bir derneğe katılın
Hayır işerinde bulunan derneklerde görev alın. Bu sizi oldukça rahatlatacaktır.
TEDAVİ GEREKTİREN İÇ SIKINTILAR
Sıkıntının bariz ve yaşadığınız durumla uyumlu bir nedeni varsa bu doğal bir duygu yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak eğer bu anlamda bir sebep yokken siz kendinizi sıkıntılı ve gergin hissediyorsanız bunu biraz incelemek gerekir. Burada hemen şu soru akla geliyor sıkıntının normali var mıdır ? Evet her insanın hayatında hastalık olmadan yaşadığı normal bir sıkıntı vardır. Ciddi kayıplar (para, sevilen birinin kaybı vs gibi) bir süre için kaybın kişi için anlamı oranında sıkıntıya sebep olabilirler. Ancak bu süre işimizi gücümüzü engelleyecek boyuta ulaşmışsa, sosyal ilişkilerimizi bozuyorsa artık eskiye kıyasla asabi olmaya başlamışsak sınırlar aşılmış normalin ötesine geçilmiş olur. En çokta depresyonda bu durumu yaşarız. Depresyonun en önde gelen belirtisi zaten duygu duruma hakim olan sıkıntı ve isteksizlik halidir.
İÇ SIKINTI İKİ HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA!
Sözün özü sıkıntınız 2 haftadan daha uzun bir süredir devam ediyorsa; sosyal mesleki ve aile yaşantınıza negatif yansımaları varsa sıkıntının normal sınırı aşılmaya başlanıyor demektir. En az iki haftalık süre içerisinde aşağıdaki belirtilerden en az beşi sizde varsa DEPRESYON sorgulanmalıdır.
İÇ SIKINTISI HASTALIK OLABİLİR Mİ?
İç sıkıntısı ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle doktora gidip elektrokardiyografi ve radyografi gibi tetkikler yaptırılmalıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Çökkün bir ruh hali, ilgi kaybı ya da yaptıklarından zevk alamama *Günlük iş ve gücünü yapamama,günlük işlere karşı isteksizlik,
Perhiz yapmadığı halde aşırı kilo kaybetme yada kilo alma ( Bir ayda vücut ağırlığının %5 inden fazlasını alma yada verme.) İştah kaybı ya da aşırı iştah.
Hemen her gün aşırı uyma ya da uykusuzluk,
Sıkıntı huzursuzluk yerinde duramama,
Kendini yorgun bitkin halsiz hissetme (enerjisi çekilmiş gibi hissetme)
Kendini değersiz aşağılık ya da suçlu gibi hissetme,
Dikkatini bir noktaya toplayamama,
Cinsel istekte aşırı azalma ya da istek kaybı
DEPRESYONDA OLABİLİRSİNİZ
Halk arasında sıkıntı ile giden bütün hastalıklar depresyon olarak adlandırılmaktadır. Ancak depresyon bunların hepsinin ötesinde özel bir durumdur. Yukarıda saydığımız belirtilerin hepsinin herkeste görülmesi beklenmez. Önemli olan bu belirtilerin kişinin sosyal mesleki ve insani ilişkilerinin ne kadar etkilendiğidir. İş güç yapamayan insani ilişkilerini sürdürmekte zorlanmaya başlayan bir kişi hastalık sınırlarını zorlamaya başlamış birisi demektir. Çünkü depresyonun da kendi içerisinde basamakları vardır. En ağırından Major depresyonla depressif yakınmaları olan bir kişi arasında dağlar kadar fark vardır. Ancak her ikisi de sonuçta biribirine dönüşebilir.Sayılan belirtiler içerisinde birbirine zıt görünen belirtiler olmakla birlikte depresyonun farklı alt tiplerinin ayrımı ancak uzman bir gözle ve belirtilerin tümü birlikte değerlendirildiğinde olacak bir iştir. Etrafınızdaki herhangi birinde bu belirtiler varsa ve günlük hayatını etkiliyorsa bu kişi depresyonda olabilir dikkatli olun.
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