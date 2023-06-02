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Galatasaray'ın Mauro Icardi, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo transferleri gibi önemli takviyelerde rol oynayan menajer George Gardi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fabrizio Romano'ya konuşan Gardi, "Galatasaray'ın Icardi'yi takımda tutma şansı var. Icardi, İstanbul'da mutlu ve milyonlar ona aşık. Ancak elbette pazarlık yapmamız gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi görüşmeler başlayacaktır" dedi.

Nicolo Zaniolo'nun transfer döneminde Premier League'den gelen tekliflerin yarı fiyatına Galatasaray'a geldiğini dile getiren Gardi, "Zaniolo önümüzdeki sezon sadece Süper Lig'in değil, Şampiyonlar Ligi'nin de yıldızı olabilir" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 21 gol attı ve 7 asist yaptı.