Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'yi getiren menajer Gradi'den transfer açıklaması!
ABONE OL

Icardi'yi getiren menajerden transfer açıklaması!

Galatasaray'da geçen yaz ve devre arasında gerçekleştirilen Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens gibi transferlerde pay sahibi olan menajer George Gardi, İtalyan basınına açıklamalar yaptı. Transferlerin perde arkasına dair detaylar veren Gardi, Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalma meselesine dair de konuştu

Icardi'yi getiren menajer Gradi'den transfer açıklaması!
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın Mauro Icardi, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo transferleri gibi önemli takviyelerde rol oynayan menajer George Gardi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fabrizio Romano'ya konuşan Gardi, "Galatasaray'ın Icardi'yi takımda tutma şansı var. Icardi, İstanbul'da mutlu ve milyonlar ona aşık. Ancak elbette pazarlık yapmamız gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde resmi görüşmeler başlayacaktır" dedi.

Nicolo Zaniolo'nun transfer döneminde Premier League'den gelen tekliflerin yarı fiyatına Galatasaray'a geldiğini dile getiren Gardi, "Zaniolo önümüzdeki sezon sadece Süper Lig'in değil, Şampiyonlar Ligi'nin de yıldızı olabilir" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 21 gol attı ve 7 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray GS haberleri
FUTBOL Ayrılık kararı!
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Gaius Makouta... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL 'Orta'da sürpriz!
Kerem Aktürkoğlu: Erzincan'dan geldi, suyun yönünü değiştirdi - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Erzincan'dan geldi, suyun yönünü değiştirdi
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans
FUTBOL Cimbom'un gözü büyük balıklarda!
Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
FUTBOL Derbinin hakemi açıklandı!
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Messi sözleri: Kapımız sonuna kadar açık
FUTBOL Xavi'den Messi sözleri!
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri Serdar Dursun'a Avrupa'dan iki talip
FUTBOL Fenerbahçe'de ilk ayrılık geliyor!
Trabzonspor'un yeni transferi Dimitris Kourbelis İstanbul'a geldi! - Trabzonspor Haberleri
FUTBOL Yeni transfer İstanbul'a geldi!
Çağlar Söyüncü transferini Diego Simeone duyurdu!
FUTBOL Transferi Simeone duyurdu
Son dakika haberi - Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu
FUTBOL İşte Ebrar'ın yeni takımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.