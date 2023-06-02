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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans atağı!

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray transferde de harekete geçti. Vakit kaybetmeden Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın N'Golo Kante ve Youri Tielemans için harekete geçtiği öne sürüldü

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Şampiyon Galatasaray, yeni sezon kadrosu için kolları çoktan sıvadı. Uzun süredir takviye yapılacak bölgeler ve potansiyel hedefler üzerinde çalışma yürüten Galatasaraylı idarecilerin listesi de şekillenmeye başladı. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra gözlerini Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmeye diken sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Avrupa'da da başarılı olabilecek bir kadro hedeflenirken listede de birçok yıldız isim yer alıyor. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Menajer önelerilerini de dikkate alan Galatasaray yıldızlar için harekete geçiyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Orta sahaya takviye yapmak ve kaliteyi artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, adından söz ettirecek futbolcuları gündemine aldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Galatasaray'ın Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen N'Golo Kante ile ilgilendiği öne sürüldü.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Daha önce Beşiktaş'a da önerildiği iddia edilen 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Uzun süren sakatlığını atlatan Fransız futbolcu, İngiliz ekibinde bu sezon 9 maçta forma giyebildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim Leicester City'de forma giyen Youri Tielemans...
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Tielemans'ın adı geçen günlerde Arsenal ile anılıyordu.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans

    Bu sezon Premier Lig'de 31 maçta 3 gol kaydeden Belçikalı yıldız 2 de asist yaptı. 

     

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