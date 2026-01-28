ICE polisine tepki gösteren Natalie Portman gözyaşlarını tutamadı

Natalie Portman, ABD'de kısa adı 'ICE' olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerinin vatandaşlara yönelik şiddet içerikli operasyonlarına tepki gösterirken gözyaşlarına boğuldu.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana binlerce tutuklama gerçekleştiren ICE memurları, sivilleri öldürdükleri için günlerdir protesto ediliyor. Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Macklin Good adlı kadını aracında silahla öldürmüştü. Cumartesi günü de yine aynı kentte, hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki yine ABD vatandaşı Alex Pretti ICE görevlileri tarafından öldürüldü.

Natalie Portman, Sundance Film Festivali'nde yeni filmi 'The Gallerist'in galasında son dönemdeki olaylar hakkında konuştu. 44 yaşındaki ABD'li oyuncu, kırmızı halıda gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı.

"Bugün çok korkunç bir gün, korkunç bir hafta oldu. Ülkemizde yaşananlar gözlerimizin önünde" diyen Natalie Portman; "Trump ve ICE'ın vatandaşlarımıza ve belgesiz göçmenlere yaptıkları iğrenç, sona ermesi gerekiyor. Toplum içinde birbirlerini destekleyen ve ABD'nin en iyi yönlerini gösteren tüm insanlardan çok etkilendim. Bu kadarı fazla, sona ermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.