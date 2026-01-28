Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan ICE polisine tepki gösteren Natalie Portman gözyaşlarını tutamadı

        ICE polisine tepki gösteren Natalie Portman gözyaşlarını tutamadı

        ABD'de günlerdir protesto edilen göçmen polisi ICE'a yönelik tepki gösterenler arasına Natalie Portman da katıldı. Ünlü oyuncu, kırmızı halıda gözyaşlarına boğularak konuştu: Bu kadarı fazla!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 10:42 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözyaşlarını tutamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Natalie Portman, ABD'de kısa adı 'ICE' olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerinin vatandaşlara yönelik şiddet içerikli operasyonlarına tepki gösterirken gözyaşlarına boğuldu.

        Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana binlerce tutuklama gerçekleştiren ICE memurları, sivilleri öldürdükleri için günlerdir protesto ediliyor. Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Macklin Good adlı kadını aracında silahla öldürmüştü. Cumartesi günü de yine aynı kentte, hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki yine ABD vatandaşı Alex Pretti ICE görevlileri tarafından öldürüldü.

        REKLAM

        Natalie Portman, Sundance Film Festivali'nde yeni filmi 'The Gallerist'in galasında son dönemdeki olaylar hakkında konuştu. 44 yaşındaki ABD'li oyuncu, kırmızı halıda gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı.

        "Bugün çok korkunç bir gün, korkunç bir hafta oldu. Ülkemizde yaşananlar gözlerimizin önünde" diyen Natalie Portman; "Trump ve ICE'ın vatandaşlarımıza ve belgesiz göçmenlere yaptıkları iğrenç, sona ermesi gerekiyor. Toplum içinde birbirlerini destekleyen ve ABD'nin en iyi yönlerini gösteren tüm insanlardan çok etkilendim. Bu kadarı fazla, sona ermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

        "Federal hükümetin kendi şehirlerimizde sivillere saldırmasıyla ülkemizde maalesef korkunç bir dönemden geçiyoruz" diyen Natalie Portman; "Burada, gerçekten gurur duyduğumuz bir filmi kutlayan neşeli ve yaratıcı bir toplulukta bulunmaktan dolayı çok şanslıyım. Ancak ICE'ın ülkemize yaptıklarını görmezden gelmek imkansız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        NASA'ya ait uçak acil iniş yaptı

        (İHA) ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait araştırma uçağı, mekanik arıza nedeniyle iniş takımlarının açılmaması sonucu gövde üzerine iniş yaptı

        #Natalie Portman
        #ıce polisi
        #gala
        #Sundance Film FEstivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...