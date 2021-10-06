Havva, Adam'dan ayrılıyor 0:00 / 0:00

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İçimizden Biri'nin dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümünde Adam, Hacı Hünkar'ın gözüne girmek ve Havva ile resmi olarak evlenebilmek için mücadelesine devam etti. Bu sefer çok daha zorlu görevler onu bekliyordu ancak hepsini başarıyla tamamladı. İki aşığın sonunda resmi nikahlarının kıyılması için önlerinde hiçbir engel kalmadı. Havva, hayal ettiği gibi beyaz gelinliğiyle evden çıktı ancak asıl büyük bombayı son anda Eva patlattı. Baş piskoposu nikaha getiren Eva, Adam'ın baş piskoposa söylediği yalanı herkese dinletti. Hala Hristiyan olduğunu ve Havva'nın da Hristiyan olacağını söyleyen Adam'ın bu büyük yalanı, Havva'yı şoke etti. Finalde Havva gözyaşları içinde Adam'ı terk etti.

İşte o anlar;

ADAM, BAŞ PİSKOPOSA YALAN SÖYLEDİ

Adam ile Havva'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde yaşadığı sert tartışma daha fazla uzamadan tatlıya bağlandı. Adam, Havva'ya onu asla bırakmayacağını söyledi. Adam, Havva ile olan sorunlarını çözdü ancak Hacı Hünkar'ın önüne koyduğu zorluklar bitmiyordu. Aşkı için her zorluğa göğüs geren Adam, zorlu görevlerin üstesinden gelmek için çaba göstermeye devam etti. Havva ile Adam'ın evlilik yolunda atmaları gereken bir adım daha vardı, ikili resmi nikahlarının kıyılması için harekete geçti. Bunun için Adam ile ailesinin, Havva'yı Hacı Hünkar'dan istemesi gerekiyordu. Willson ailesi, Havva'yı istemeyi ancak bir şartla kabul edeceklerini söyledi. Şartlarını kabul etmek zorunda kalan Adam, baş piskopos ile görüşüp hala Hristiyan olduğunu ve nikah sonrasında Havva'nın da Hristiyan olacağını söyledi.

Adam, Baş Piskopos karşısında;

ADAM, HACI HÜNKAR'IN BİR SINAVINI DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ

Adam, ailesini ikna edip Havva'yı istedi ancak Hacı Hünkar'ın Adam'a sunduğu bir şart daha vardı. Adam, çiftliğe su getirecekti. Havva'yla evlenebilmek için her yolu deneyen Adam, çiftliğe su getirmeyi başardı. İlk denemesinde başarısız olsa da pes etmeyen Adam, çiftliğe artezyen kuyusu makinesi getirerek sorunu çözdü. Tam umutlarını kestikleri anda suyun çıkmasıyla Havva ile Adam, sevinçten havalara uçtu. Sözünü tutmak zorunda kalan Hacı Hünkar ise istemese de kızını Adam'a verdi.

Adam suyu buldu;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İçimizden Biri'nin beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Havva'nın büyük bir öfke patlaması yaşadığı tanıtımda Adam, yalanını ortaya çıkaran annesine rest çekiyor. Adam, Havva'dan ayrılmayacağını söylerken Havva, ayrılmakta kesin kararlı olduğunu gösteriyor. Aladağ ailesi Havva ile Adam'ın ayrılığını büyük bir sevinçle karşılarken ikilinin barışıp barışmayacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri'nin 5. Bölüm Tanıtımı;

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!