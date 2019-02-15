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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde, engelli ve yaşlılarla akşam yemeği programında bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, eski Türkiye tablosunu bir tarafa ittiklerini belirterek, “Şimdi Cumhur İttifakı ile birlikte MHP ve AK Parti’nin ortaya koyduğu iradeyle beraber daha güçlü bir Türkiye tablosuna hep birlikte ilerliyoruz. Benim ülkem artık belinin büküldüğü, boynunun eğildiği ülke değil. Gün geçtikçe, kişi başına düşen gelir yükseldikçe, ihracatımız arttıkça, üretimimiz yerli, milli oldukça Türkiye çok farklı bir yürüyüşü gerçekleştirmektedir” diye konuştu.
"FARE GİBİ SAKLANIYORLAR"
İHA'da yer alan habere göre terörle mücadeleye değinen Soylu, şunları kaydetti: "Baharla beraber PKK’ya öyle numaralarımız var ki analarından doğduğuna pişman olacaklar. Bizim çocuklar öyle yazılımlar ortaya koydular ki yok böyle bir şey, adım attırmayacağız. Dağlarda 15 bin kişiydiler, bugün 700’e karar indiler, fare gibi o deliklerde saklanıyorlar. Biraz önce Siirt Valimiz mesaj attı Siirt komutanımızla beraber. En tepelerde o bir tane orada sözde yönetici olup da kaçtı oralardan gitti. Irak’ın kuzeyine sığındı alçak.
"15 KIRMIZI VAR YA 1 TANE KALDI"
Türkiye’de bunların yöneticileri vardı hepsini bitirdik. O 15 kırmızı var ya bir tane kaldı. Ama öyle ya da böyle bulacağız. Ondan sonra da o 14-15 yaşındaki kızları Yüksekova’dan, Şemdinli’den, İstanbul’dan kaçırıp dağa getirip kendisine sunarken hayvanca bir şekilde onları taciz eden o aşağılık hayvanlara gereğini yerine getireceğiz. Hiç merak etmeyin Türkiye’nin gücü ve kudreti yerindedir."
"İKNA EDİN, GETİRİN, ADALETE TESLİM OLSUN"
Terör örgütüne katılımda son 30 yılın en düşük noktasında olunduğuna dikkat çeken Soylu, “Bir iş daha yapıyoruz, önemli bir iş. Şu anda jandarmamız, polisimizle timler oluşturduk bütün teröristlerin ailelerine gidiyorlar. Diyorlar ki, 'İkna edin, getirin adalete teslim olsun.' Sadece şunu söyleyeyim, son 2 yılda 350 ikna yapıldı. Sadece bildiğimiz usullerle onları tasfiye etmiyoruz.
"AİLELERİ İKNA EDİYOR"
Hem psikolojik hem de onların içerisine onları en çok etkileyecek hareketleri yapıyoruz. Aileleri ikna ediyor ve oradan getirip adalete teslim ediyorlar. Bu kadar açık ve net. Terör örgütünün en çok korktuğu, ürktüğü işlerden bir tanesi de budur. Bunun için arkadaşlarımız çok önemli bir ilim ortaya koydular ve bunu gerçekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.
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