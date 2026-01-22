Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini AK Parti yöneticileriyle birlikte kabul ederek talepleri dinledi. Yerlikaya, din ve vicdan hürriyeti ile kapsayıcı devlet anlayışını vurgulayıp istişarelerin süreceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 19:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Sırakaya, Batman Milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu, Bingöl Milletvekilimiz Sayın Zeki Korkutata ve Midyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin ile birlikte Ezidi toplumu temsilcilerini kabul ettik." ifadesini kullandı.

        Karşılıklı anlayış, diyalog ve işbirliği temelinde, talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz, farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır. Ezidi vatandaşlarımız da bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Din ve vicdan hürriyetinin korunması, toplumsal huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi, kapsayıcı devlet anlayışımızın temelidir. Bu anlayışla, toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, kıymetli Milletvekillerimize, değerli Midyat Belediye Başkanımıza ve görüşlerini bizlerle paylaşan Ezidi toplumu temsilcilerine teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

        #Ali Yerlikaya
        #Ezidi toplumu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi