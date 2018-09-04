Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu , İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı! Sınava giren adaylar kitapçığa nasıl ulaşacaklarını araştırıyorlar. İşte ÖSYM'nin resmi sitesinden konu ile ilgili yaptığı açıklama...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2 Eylül 2018 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 4 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.



2018- Kaymakamlık Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.



Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.



2018-Kaymakamlık sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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