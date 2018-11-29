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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım ve internet haber sitelerinde cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 TL park cezası uygulandığı şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.
Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü ifade edilerek, "Genel zabıtanın trafik kural ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisi Karayolları Trafik Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilmiş olup, bu hükmün uygulanmasını teminen 4 Eylül 2018 tarihinde il valiliklerimize uygulamaya ilişkin usul ve esaslar gönderilmiştir.
Buna göre; trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ihlallerine yönelik olarak polis ve jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir. Polis ve Jandarma personelinin dışında çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir" denildi.
DHA'nın haberine göre, açıklamada ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun 60 ve 61. maddelerinde duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerlerin sayıldığı, yaya kaldırımına park etmenin cezasının 108 TL, engellilerin araçları için ayrılmış olan bir alana park edilmesi halinde ise bu ceza iki katına çıkarak 216 TL ceza uygulandığı, bu idari yaptırımların dışında herhangi bir cezanın uygulanmadığı kaydedildi. Yapılan trafik denetimlerinin tek amacının sürücü, yaya ve yolcu olarak karayolu üzerindeki güvenliği tehdit eden ve yalnızca 2017 yılında 7 bin 427 insanın ölümüne, 303 bin 663 insanın yaralanmasına ve ayrıca her yıl yaklaşık 46.5 milyar TL’nin üzerinde ekonomik kayba yol açan önlenebilir bir yapıya sahip trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin bir mücadele etmek olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Bu anlayışla gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda; 2018 yılı Eylül ve Ekim ayları bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 8,9, bu kazalardaki ölümlerde ise yüzde 5,5 oranında azalma sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen denetimlerin güvenirliğini zedelemeyi amaçlayan bu şekildeki yanıltıcı ve yanlış haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Trafik denetimlerimiz ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak, belirlenen ve sürekli geri bildirilere göre revize edilen planlamalarımız doğrultusunda sürdürülecektir."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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