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        Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

        İçişleri Bakanlığı'ndan döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 01:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 01:30
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        Döneri beğenmeyen kaymakam hakkında soruşturma
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        Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi.

        Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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