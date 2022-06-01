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İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirikmek üzere çeşitli unvan ve pozisyonlarda 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları…

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    İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvuruları nasıl yapılacak ve maaşlar ne kadar? İşte, kadro dağımı

    İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere; avukat, bilgisayar mühendisi, psikolog, yazılım mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, grafiker, endüstri mühendisi, programcı, makine mühendisi, inşaat mühendisi, şehir plancısı, harita mühendisi, İngilizce tercüman,gibi pek çok alana lisans ve ön lisans mezunu 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar “İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?” sorularına yanıt arıyor. İşte personel alımına dair tüm merak edilenler...
  • 02
    İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvuruları nasıl yapılacak ve maaşlar ne kadar? İşte, kadro dağımı

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

    Başvurular; 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Ancak kolaylık sağlamak amacıyla 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel/son halini düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini sınav başvuru esnasında kullanabileceklerdir. Sınav başvurusunu tamamlamak için öncelikle profil bilgilerini düzenlemek ve 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında da başvuru yaparak modüle kaydetmek şarttır. Sadece profil bilgilerini düzenlemek sınav başvurusu için hak teşkil etmez.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI İLANI VE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ
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    İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvuruları nasıl yapılacak ve maaşlar ne kadar? İşte, kadro dağımı

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    GENEL ŞARTLAR

    1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

    (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    (b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

    (c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

    (ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    (d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • 04
    İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı 3546 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, başvuruları nasıl yapılacak ve maaşlar ne kadar? İşte, kadro dağımı

    (e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    (f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    (2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

    (3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

    (4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

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