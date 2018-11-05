SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İçişleri yeni uygulamayı hayata geçirdi! Tam 3 milyar tasarruf...

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, E-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söyledi

05.11.2018 - 17:03 | Güncelleme: AA

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan, belediyelerin mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüleceği "E-Belediye Bilgi Sistemi" tanıtım toplantısı Van'da başladı.

İpekyolu ilçesindeki otelde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'den belediye başkanları ve personelin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, sistemin tanıtım toplantılarına Van'dan başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zorluoğlu, sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir geçişin söz konusu olduğuna işaret ederek, iletişim teknolojilerinin her alanı olduğu gibi kamu yönetimini de etkilediğini kaydetti.

Kamu kurumlarında ve özellikle vatandaşlara en yakın hizmet kuruluşları olan belediyelerde e-devlet uygulamaları ile verimliliğin büyük ölçüde arttığını, devlet-vatandaş ilişkisinin farklılaştığını anlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir şekilde erişebilmekte, böylece bir yandan devlet saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer alabilmektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri belediyeler bakımından, kentler açısından üç önemli işlevi yerine getirme yeteneğine, potansiyeline sahiptirler. Bu işlevlerden ilki, toplu taşıma, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi temel kentsel sistemlerin yönetiminde, veri toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinde destek olmalarıdır. İkincisi, bu teknolojilerin yerel yönetimler ve kent bürokrasisi ile merkezi yönetim, vatandaşlar ve ticari kuruluşlar arasındaki iletişim sorununu ortadan kaldırabilecek potansiyel taşımalarıdır. Üçüncüsü ise, gelişmiş birer telekomünikasyon altyapısına sahip kentlerin ekonomik yatırımlar için birer çekim merkezi olmalarıdır."

E-Belediye Bilgi Sistemi'nin temel belediye hizmetlerini kapsayan 68 modülden oluştuğunu anımsatan Zorluoğlu, hazırlanan modüllerin vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına büyük katkı sunacağını, hizmet süreçlerinin basitleştirileceğini, hizmetlerde standardizasyon sağlanacağını ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına destek sağlanacağını ifade etti.

"YILLIK 3 MİLYAR TASARRUF"

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu da daire başkanlıklarınca yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıkladığında E-Belediye Bilgi Sistemi projesini Türkiye'nin en büyük projeleri arasında saydığını söyleyen Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Sistem sayesinde bir seçim döneminde 15 milyar lira tasarruf sağlanıyor. Bu, yıllık 3 milyar liralık tasarrufa tekabül ediyor. Minimum rakamlarla çalışılmıştır bu rakamlar. Bu 3 milyar lira sadece bilgi teknolojileri alanında belediyelerinin sistem donanımı, lisansları, yazılım altyapısı ve lisansları için ortaya çıkan rakamdır. Bunun ötesinde sağlayacağı iş gücü, kaynak ve zaman tasarrufu ve israfın önlenmesi gibi hesaplara girmedik. 3 milyar liralık kaynak belediyelerimizin kasasında kalacak. Bunun ötesinde belediyelerimiz ve ülkemize çok büyük faydaları var. Bilgi teknolojileri alanında, sistemi, donanımı, yazılımları, lisansları konusunda dışa bağımlıyız. Paranın büyük kısmı dışarıya gitmektedir. Dolayısıyla burada bağımlılıkları azaltması bakımından, cari açığın kapatılması için çok önemli fonksiyonları var."

Daire Başkanlığı olarak 1,5 yıldan bu yana E-Belediye Bilgi Sistemi projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin dış piyasalardaki riskini artıran en önemli konulardan birinin yerel yönetimlerin mali yapısının öngörülememesi olarak tanımlandığını, yeni sistemle bu sorunun ortadan kalktığını sözlerine ekledi.

E-Belediye Bilgi Sistemi projesinin 13 Kasım 2017'de onaylandığını ve 68 modülden oluştuğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Sistem Türkiye'nin en büyük projelerinden biri. Bilgi teknolojileri alanında dünya çapında çok büyük bir sistem. 500 binin üzerinde kullanıcısı olan bir sistemden söz ediyoruz. Hizmetlerin kolaylaştırılması, tasarrufun sağlanmasının ötesinde bütün veri tabanlarıyla entegre çalışacağından 81 milyon insanımızın hayatına dokunan çok güzel hizmet yapma imkanı sağlayan bir proje. Belediyenin hizmet standartlarına seviye atlatacak. Türkiye'nin borçlanma faizini etkileyecek projelerden biri olduğunu değerlendiriyoruz. Şu anda 9 modülümüz çalışıyor, sene sonunda 15 modüle çıkacağız. Önümüzdeki yıl 68 modül devreye alınmış olacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X