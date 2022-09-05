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İcra affı geldi mi, haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması

Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamanın ardından "İcra affı geldi mi, haciz borçları silinecek mi?" soruları gündeme gelirken konuya ilişkin yapılan açıklamaları ve merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...

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  • İcra affı geldi mi ve haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması

    Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye edileceğini açıkladı. Peki İcra affı geldi mi, haciz borçları silinecek mi? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
  • İcra affı geldi mi ve haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması

    İCRA AFFI GELDİ Mİ, HACİZ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

    Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan icra affı açıklaması geldi. İşte o açıklama:
  • İcra affı geldi mi ve haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması

    İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var. Altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken, refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. Can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve güven içinde yaşaması birinci önceliğimizdir.

    İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerine önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere tüm ürünlere hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnuneden adımları attık.
  • İcra affı geldi mi ve haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması

    Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz.

    Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

     
  • İcra affı geldi mi ve haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması

    Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grupları adımını atacaktır.

     
  • İcra affı geldi mi ve haciz borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan icra affı açıklaması

    6 MİLYONLUK AİLENİN 2 BİN LİRAYA KADAR BORCU İCRA TAKİBİNDEN DÜŞECEK!

    Yapılacak düzenlemeye göre , 6 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

    DEVLET İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVREYE GİRECEK

     

    Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

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