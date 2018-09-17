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İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Reklam Kurulu, son yıllarda bazı avukatlık büroları tarafından vatandaşlara icra tehdidiyle gönderilen SMS'ler için hem para cezası kesti hem de reklam durdurma cezası verdi

17.09.2018 - 11:44 | Güncelleme: AA

Son dönemde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiği SMS'lere Reklam Kurulu'ndan ceza geldi. Bir tüketicinin şikayeti üzerine bu tarz SMS gönderen bir avukatlık bürosuna 31 bin 176 lira idari para cezası kesilirken, reklam durdurma cezası da verildi.

Kurulun 274 Sayılı Reklam Kurulu Toplantısı'nda daha önce şikayet edilen bir avukatlık bürosunun söz konusu SMS'leri değerlendirilerek karara bağlandı.

Kararda, tüketicilere, "Sn ..... son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemleri yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız." ve "Son uyarı. Hakkınızda başlatılmış olan icra takip dosyanızın hane haczi işlemlerinin yapılabilmesi için adli işlemleriniz gün içinde tamamlanacaktır. Bilgi almak ve ödeme yapabilmek için acil arayınız." şeklinde SMS'ler gönderildiği ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, SMS'te yer alan numara arandığında tüketiciye, "borcunuz var, haciz göndereceğiz" şeklinde tehdit içerikli konuşmalar yapıldığı, "icraları sildiriyoruz" şeklinde tüketicileri yanıltıcı ve gerçekçiliği olmayan ifadelerle iş toplamaya çalışıldığı şeklinde ifadeler yer aldı.

PARA VE REKLAM DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, firma avukatlarının bu tür bir davranış içinde bulunmasıyla Avukatlık Kanunu'nun 'Reklam Yasağı' başlıklı 55. maddesinde yer alan; 'Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır.” hükmüne aykırı davranıldığı, dolayısıyla, inceleme konusu tanıtımların, 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin, 7/1,7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 7/5-b, 7/5-ç, 7/5-h, 9, 11, 26, 28, 29, 32 ve Ek- A 1,8 ve 9. maddeleri', '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 ve 62. maddeleri
hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren .... hukuk bürosu hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca 30 bin 176 Türk Lirası idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir."

"DURUMUN YASAL OLMADIĞI TESCİLLENDİ"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiğini belirterek, bu durumun yasal olmadığını söyledi.

Koçal, "Tüketicilere, yasal süreci devam eden veya tebliği yapılmamış borçlarına ilişkin bazı avukatlık bürolarından SMS gönderiliyor veya tüketiciler aranıyordu. SMS'lerde vatandaşın belli bir miktarda borcu olduğu ve bunun ödenmemesi halinde yasal yollara başvurulacağı, tüketicinin icraya verileceği bildiriliyordu. Son dönemde bu SMS'ler ciddi şekilde artmıştı. Reklam Kurulu'nun kararıyla bu SMS'lerin yasal olmadığı, 'taciz' niteliği taşıdığı tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Daha önce konuyla ilgili tüketicilerin şikayetlerini sık sık kamuoyuna duyurduklarını ve bu uygulamayı yapan hukuk bürolarının suç işlediğini dile getirdiklerini anımsatan Koçal, "Bu konuyla ilgili tüketiciler Reklam Kurulu'na yazılı olarak veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden başvuru yapabilir, ayrıca CİMER'e de şikayetini bildirebilir." dedi.

Koçal, başvuru için SMS'lerin ekran görüntüsünün çıktısının şart olduğunu ve bu SMS'lerin silinmemesi gerektiğine dikkati çekti.

"AVUKATLIK MESLEK VE KURALLARI DA BUNU YSAKLIYOR"

Koçal, "Avukatlık mesleğine ve hukuka uymayan, avukatlık mesleğinin etik kurallarına aykırı olan yöntem ve şekillerle, vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozacak şekilde alacak tahsil edilmek istenmektedir. Bu mesajlar ya da aramalar vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktadır." diye konuştu.

Borçluya bildirimin bilgilendirmek maksadıyla bir kez yapılabileceğini, sürekli mesaj göndermenin ve telefonla aramanın taciz niteliği taşıdığını vurgulayan Koçal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürekli rahatsız etmek yasa dışı bir uygulamadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 123. maddesi 'Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.' hükmü mevcuttur. Mevzuatta; borçluyu telefonla tahsilata, alacaklıya veya alacaklı vekili avukata tanınmış bir yol değildir. Borçlunun vekili varsa alacaklının vekili avukat ancak borçlunun vekiliyle görüşebilir borçlu ile direk görüşmesi Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek Kurallarının 31. maddesine aykırı olduğundan yasaklanmıştır.

Ayrıca TBB. Meslek Kurallarının 31.maddesi 'Avukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir. (Hasmının avukatı yok ise) avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım tarafla her temasından sonra avukat müvekkiline bilgi verir.' şeklindedir."

Koçal, bu tarz SMS'ler için Reklam Kurulu ve CİMER dışında barolara ve Cumhuriyet Savcılıklarına da suç duyurusunda bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

 

 

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