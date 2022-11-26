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İcralık araçlarda usulsüzlük! 20 gözaltı

İstanbul'da icralık araçların ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 'Tellal' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İcralık araçlarda usulsüzlük! 20 gözaltı
İcralık araçlarda usulsüzlük! 20 gözaltı
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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı icralık araçların ihalelerinde, araçların değerinin çok altında fiyatlara satıldığı, icradan yakalaması olan araçların değerli parçalarının üzerinde olmadığı yönünde belgelerin hazırlandığı şikayetleri üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Mali polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 'Tellal' olarak bilinen suç örgütünün; icralık araçların ihalelerine fesat karıştırdığını, icra sebebiyle yakalaması olan araçlar için sahte tutanak tutarak önemli parçalarının üzerinde olmadığını, bilirkişilere araçların anahtarlarının olmadığını söyleyerek inceleme yapılmasını engellediklerini böylelikle değersiz gösterilen araçları düşük fiyattan ihaleye çıkardıklarını, bu ihalelere katılan kişileri tehdit ve şantajla engellediklerini tespit edildi.

Suç örgütünün ihaleye girmek isteyen bir kişiyi ağır yaraladıklarını da belirleyen polis, şebekenin bu yöntemlerle toplam 2 bin 65 aracı değerinin çok altında satın aldığını tespit etti.

Polis, şebeke üyesi olduğu belirlenen 23 şüpheliye operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şebekenin 40 aracına ise el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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