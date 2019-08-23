Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçleriyle, muhalifler arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre, onbinlerce kişi çatışmaların şiddetlendiği Han Şeyhun hattından kuzeydeki mülteci kamplarına akın etti.
Öte yandan şehrin güneyinde yer alan TSK'ya ait 9 nolu gözlem noktasının yakınlarında rejime bağlı askeri birlikler hareketlilik gösteriyor. TSK ise bölgedeki 9 ve 10 nolu gözlem noktalarından yaşanan gelişmeleri takip ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir saldırı durumuna karşı hazırlıklarını tamamladığı ve gözlem noktalarına gerekli askeri sevkiyatın yapıldığı belirtiliyor.
YORUMLAR