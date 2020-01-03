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İdlib´den göç edenlerin sayısı 300 bini geçti

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarının neden olduğu acı bilanço her geçen gün artıyor. Son olarak kenti terk ederek Türkiye sınırına yakın alanlara akın edenlerin sayısı son 4 günde gelen 44 bin kişiyle birlikte 300 bini geçti.

300 bin Suriyeli sınırda bekliyor!

Suriye'de Esad rejiminin saldırılarının hedefindeki İdlib kentindeki acı bilonço artıyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, geçtiğimiz günlerde kentte 45 günden en az bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kış şartlarının ağırlaştığı bölgede ise Türkiye sınırına doğru hareketliliğin de her geçen gün arttığı gözlemlendi.   

DHA'nın haberine göre de Suriye'de rejim ve Rusya´nın saldırıları nedeniyle yaşadıkları İdlib kentini terk ederek Türkiye sınırına yakın alanlara akın edenlerin sayısı son 4 günde gelen 44 bin kişiyle birlikte 300 bini geçti.

SAYI HER DAKİKA ARTIYOR

Saldırıların hedefi olan İdlib'in Maaret el Numan ilçesi ile kırsalında yaşayan ailelerin güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırı yakınlarına göçleri devam ediyor. Yerel kaynaklar son saldırılardan dolayı göç etmek ve Türkiye sınırına yakın alanlara gelmek zorunda kalanların sayısının her geçen gün arttığını, kasım ayı başından bu yana da gelenlerin sayısının 328 bine yükseldiğini belirtti.

 

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