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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İDO, Burgaz seferlerine başladı - İş-Yaşam Haberleri

        İDO, Burgaz seferlerine başladı

        İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bulgaristan'ın Burgaz şehrine seferler başlattığını düzenlediği lansmanla duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:41
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        İDO, Burgaz seferlerine başladı
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        İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bulgaristan’ın Burgaz şehrine seferler başlattığını düzenlediği lansmanla duyurdu. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan'ın açılış konuşmasını yaptığı geceye aralarında gazetecilerinde olduğu çok sayıda davetli katıldı.

        Sirkeci terminalinden hareket eden özel bir gemide, gelen davetlilere geçen yıl başlattığı Yunanistan Samos, Leros seferleri ile Midilli, Rodos, Girne ve Burgaz seferleri hakkında tanıtım filmi izletildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetliler müzik eşliğinde boğaz turu yaptı.

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