Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Galatasaray, sezonun ilk transferini Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak yaptı. Bu transferin yankıları sürerken, yapılacak diğer takviyeler için de girişimler devam ediyor.
Sarı kırmızılıların güçlendirmeyi düşündüğü bölgelerden biri orta alan. Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan için tüm şartlarını zorluyor.
34 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı kulüp, bu transferi oyuncuya yıllık 3.5 ile 4 milyon euro maaş vererek bitirmeyi hedefliyor.
Anlaşmanın tamamlanması halinde, yıldız futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
Fakat İlkay Gündoğan herhangi bir anlaşma öncesinde Manchester City'nin kendisi hakkında vereceği kararı bekliyor.
Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay, takımının FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.