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        Haberler Kültür-Sanat İDOB'tan Cumhuriyet'in 100. yılı konseri

        İDOB'tan Cumhuriyet'in 100. yılı konseri

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet'in 100. Yılında, 29 Ekim 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu'nda, sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:57
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        İDOB'tan Cumhuriyet'in 100. yılı konseri
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        Cumhuriyet’in yetiştirdiği bestecilerin eserlerinden oluşan seçkin konser programı ile, Cumhuriyet'in 100. yılını marşlarla, türkülerle birlikte sanatseverler ile beraber büyük bir coşkuyla kutlanacak olan konser programında; Besteciler; Osman Zeki Üngör, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, Muammer Sun, Cemal Reşit Rey, Ferit Tüzün, Musa Süreyya, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Felix Körling, Faik Canselen, Necil Kâzım Akses, Hakan Ali Toker, İlker Kömürcü’nün bestelediği marşlar ve türküler yer alıyor.

        Bu konsere özel, bir ilk de yaşanacak; İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sanatseverleri beraberce müzik yapmaya davet ediyor. Konserin ikinci yarısında herkesin hafızasına yer etmiş olan; “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa”, “Gençlik Marşı”, “Vatan Marşı”, “İleri Marşı”, “Sakarya Marşı”, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa”, “10.Yıl Marşı”, “50.Yıl Marşı” ve yeni bestelenmiş “100.Yıl Marşı”ları sanatseverler ile birlikte seslendirilecek. Konser başlamadan yaklaşık 1 saat önce, salona gelecek olan seyirciler, koro şefi Volkan Akkoç ile birlikte marşlara çalışma imkanı bulabilecekler.

        Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı, Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor. Solistler Ceren Aydın, Serkan Bodur, Emre Güngör, Elif Tuğba Tekışık ve solist dansçı İlke Kodal sahnede olacak.

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        #Cumhuriyetin 100. yılı
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